النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور "طاشقندي" و "شعيل" .. سحب قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة

أجريت اليوم قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي والمدير التنفيذي عبد الإله بن عبد الرحمن شعيل في مقر الاتحاد بالرياض ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة وذلك عن طريق برنامج ( زوم ) .
وستُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال والأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض ، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت 12 من رمضان (الجاري).
وتستضيف المدينة المنورة مباريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 16من رمضان والدور النهائي في اليوم الذي يليه "الخميس".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور "طاشقندي" و "شعيل" .. سحب قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة
سبق

أجريت اليوم قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي والمدير التنفيذي عبد الإله بن عبد الرحمن شعيل في مقر الاتحاد بالرياض ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة وذلك عن طريق برنامج ( زوم ) .
وستُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال والأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض ، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت 12 من رمضان (الجاري).
وتستضيف المدينة المنورة مباريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 16من رمضان والدور النهائي في اليوم الذي يليه "الخميس".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:09 PM

بحضور "طاشقندي" و "شعيل" .. سحب قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
410

أجريت اليوم قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي والمدير التنفيذي عبد الإله بن عبد الرحمن شعيل في مقر الاتحاد بالرياض ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة وذلك عن طريق برنامج ( زوم ) .
وستُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال والأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض ، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت 12 من رمضان (الجاري).
وتستضيف المدينة المنورة مباريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 16من رمضان والدور النهائي في اليوم الذي يليه "الخميس".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,011
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,348

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة