تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة، اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدّسة وعدد من محافظات المنطقة، يشمل محافظة الكامل، والجموم، وبحرة، وخليص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-24
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة، اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدّسة وعدد من محافظات المنطقة، يشمل محافظة الكامل، والجموم، وبحرة، وخليص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:24 AM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة، اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدّسة وعدد من محافظات المنطقة، يشمل محافظة الكامل، والجموم، وبحرة، وخليص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.