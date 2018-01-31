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بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

عند قاعدة النصب التذكاري لجنود الحرب العالمية الثانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية الجمعة الماضية أن أحد السكان المحليين اعتُقل بسبب الشواء فوق نصب تذكاري، يضم شعلة متقدة على الدوام تخليدًا لذكرى جنود الحرب العالمية الثانية، الذين سقطوا في جمهورية داغستان شمالي القوقاز.

وأظهر تسجيل مصوَّر، نشره تليفزيون "داغستان"، رجلاً مسنًّا وهو يجلس القرفصاء قرب اللهب الذي يتصاعد من قاعدة النصب التذكاري، ويشوي اللحوم على ألسنة النار، بينما يتحدث إلى أناس حوله يضحكون.

ويُسمع في التسجيل صوت الرجل المسن وهو يقول: "لا حاجة للفحم"، بينما كان يقلب سيخًا من اللحم على لهب النار داخل "حديقة المجد العسكرية" التي تضم النصب التذكاري في مدينة دربنت.

وأعلن مسؤولون في مدينة دربنت الداغستانية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو قد احتُجز لمواجهة تهم إدارية، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

ولم يكشف المسؤولون عن الاتهامات الموجهة للرجل.

وتتكرر حوادث الشواء على "اللهب الأبدي" المشتعل أمام النصب التذكاري. وعادة ما تتعامل السلطات الروسية بشكل منتظم مع حوادث من هذا القبيل.

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بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"
سبق

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية الجمعة الماضية أن أحد السكان المحليين اعتُقل بسبب الشواء فوق نصب تذكاري، يضم شعلة متقدة على الدوام تخليدًا لذكرى جنود الحرب العالمية الثانية، الذين سقطوا في جمهورية داغستان شمالي القوقاز.

وأظهر تسجيل مصوَّر، نشره تليفزيون "داغستان"، رجلاً مسنًّا وهو يجلس القرفصاء قرب اللهب الذي يتصاعد من قاعدة النصب التذكاري، ويشوي اللحوم على ألسنة النار، بينما يتحدث إلى أناس حوله يضحكون.

ويُسمع في التسجيل صوت الرجل المسن وهو يقول: "لا حاجة للفحم"، بينما كان يقلب سيخًا من اللحم على لهب النار داخل "حديقة المجد العسكرية" التي تضم النصب التذكاري في مدينة دربنت.

وأعلن مسؤولون في مدينة دربنت الداغستانية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو قد احتُجز لمواجهة تهم إدارية، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

ولم يكشف المسؤولون عن الاتهامات الموجهة للرجل.

وتتكرر حوادث الشواء على "اللهب الأبدي" المشتعل أمام النصب التذكاري. وعادة ما تتعامل السلطات الروسية بشكل منتظم مع حوادث من هذا القبيل.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:42 AM

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

عند قاعدة النصب التذكاري لجنود الحرب العالمية الثانية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,775

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية الجمعة الماضية أن أحد السكان المحليين اعتُقل بسبب الشواء فوق نصب تذكاري، يضم شعلة متقدة على الدوام تخليدًا لذكرى جنود الحرب العالمية الثانية، الذين سقطوا في جمهورية داغستان شمالي القوقاز.

وأظهر تسجيل مصوَّر، نشره تليفزيون "داغستان"، رجلاً مسنًّا وهو يجلس القرفصاء قرب اللهب الذي يتصاعد من قاعدة النصب التذكاري، ويشوي اللحوم على ألسنة النار، بينما يتحدث إلى أناس حوله يضحكون.

ويُسمع في التسجيل صوت الرجل المسن وهو يقول: "لا حاجة للفحم"، بينما كان يقلب سيخًا من اللحم على لهب النار داخل "حديقة المجد العسكرية" التي تضم النصب التذكاري في مدينة دربنت.

وأعلن مسؤولون في مدينة دربنت الداغستانية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو قد احتُجز لمواجهة تهم إدارية، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

ولم يكشف المسؤولون عن الاتهامات الموجهة للرجل.

وتتكرر حوادث الشواء على "اللهب الأبدي" المشتعل أمام النصب التذكاري. وعادة ما تتعامل السلطات الروسية بشكل منتظم مع حوادث من هذا القبيل.

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