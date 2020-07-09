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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

بـ221 حالة.. إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية لكورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات في المغرب إلى 14.949 حالة

سجلت إيران، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي فيروس كورونا، بلغت 221 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12305 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2079 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع الحصيلة إلى 250458.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة: إن 3324 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 212176 شخصًا.

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ24 ساعة، 178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.949 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 242 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 11.372 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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بـ221 حالة.. إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية لكورونا
سبق

سجلت إيران، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي فيروس كورونا، بلغت 221 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12305 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2079 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع الحصيلة إلى 250458.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة: إن 3324 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 212176 شخصًا.

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ24 ساعة، 178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.949 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 242 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 11.372 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:33 PM

بـ221 حالة.. إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية لكورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات في المغرب إلى 14.949 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيران، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي فيروس كورونا، بلغت 221 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12305 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2079 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع الحصيلة إلى 250458.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة: إن 3324 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 212176 شخصًا.

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ24 ساعة، 178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.949 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 242 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 11.372 حالة.

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