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"الصحة" تطلق حملة "متر ونص" التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا"

تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص"، والتي تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر، والالتزام بترك مسافة متر ونصف عند الحاجة لمخالطة الآخرين؛ بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره.

وقد تزامن مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية، حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.

وأكدت "الصحة" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق حملة "متر ونص" التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا"
سبق

تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص"، والتي تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر، والالتزام بترك مسافة متر ونصف عند الحاجة لمخالطة الآخرين؛ بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره.

وقد تزامن مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية، حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.

وأكدت "الصحة" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:57 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:18 PM

"الصحة" تطلق حملة "متر ونص" التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
868

تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص"، والتي تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر، والالتزام بترك مسافة متر ونصف عند الحاجة لمخالطة الآخرين؛ بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره.

وقد تزامن مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية، حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.

وأكدت "الصحة" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .

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