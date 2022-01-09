"النصر" يفاوض واحداً من أفضل 10 حراس على مستوى العالم

بعد توقيع "العويس" للهلال لثلاثة مواسم

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي النصر قد تقدّم بعرض رسمي لضم الحارس الكولومبي أوسبينا للتوقيع معه بالمجان.

وأوسبينا الذي يعد واحداً من أفضل 10 حراس في العالم بدأ مسيرته مع نادي أتلتيكو ناسيونال، ثم انتقل إلى سان لورينزو الأرجنتيني في 2008، وفي 2014 انتقل إلى آرسنال الإنجليزي.

وانتقل أوسبينا إلى نابولي في موسم 2018 معاراً من آرسنال، ثم بيع بشكل نهائي في 2019، حتى الآن.

يذكر أن النصر تفاوض حتى الآن مع ثلاثة حراس مرمى هم: ألكسندروس باشالاكيس، والبيروفي بيدرو غاليسي، والكولومبي أوسبينا.

وارتبط اسم النصر كثيراً بالحارس الدولي محمد العويس قبل أن ينجح الغريم التقليدي الهلال في التوقيع معه لثلاثة مواسم.