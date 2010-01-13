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"التركي" أميناً للعاصمة المقدسة بجانب عمله في جدة

لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف صالح بن علي التركي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أميناً لأمانة محافظة جدة.

ويحمل "صالح التركي" أمين أمانة محافظة جدة شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وكان قرار صدر أمس من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة؛ قبل أن يتم تكليف "التركي" اليوم أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة لمدة ستة أشهر.

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"التركي" أميناً للعاصمة المقدسة بجانب عمله في جدة
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف صالح بن علي التركي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أميناً لأمانة محافظة جدة.

ويحمل "صالح التركي" أمين أمانة محافظة جدة شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وكان قرار صدر أمس من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة؛ قبل أن يتم تكليف "التركي" اليوم أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة لمدة ستة أشهر.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:00 PM

"التركي" أميناً للعاصمة المقدسة بجانب عمله في جدة

لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
10,963

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف صالح بن علي التركي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أميناً لأمانة محافظة جدة.

ويحمل "صالح التركي" أمين أمانة محافظة جدة شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وكان قرار صدر أمس من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة؛ قبل أن يتم تكليف "التركي" اليوم أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة لمدة ستة أشهر.

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