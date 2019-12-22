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شاهد.. الضباب يغطي المندق و"مرور الباحة" يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وسط انتشار الدوريات في التقاطعات والطرق مستخدمة الأنوار التحذيرية

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة المندق وصاحبها تدني مدى الروية.

وفي هذا الإطار، انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

مرور منطقة الباحة محافظة المندق الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الضباب يغطي المندق و"مرور الباحة" يدعو لأخذ الحيطة والحذر
سبق

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة المندق وصاحبها تدني مدى الروية.

وفي هذا الإطار، انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
05:25 PM

شاهد.. الضباب يغطي المندق و"مرور الباحة" يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وسط انتشار الدوريات في التقاطعات والطرق مستخدمة الأنوار التحذيرية

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أحمد العبدالله - الباحة
0
1,448

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة المندق وصاحبها تدني مدى الروية.

وفي هذا الإطار، انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

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