"محمد البشري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمد البشري رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير سابقاً وذلك اليوم بمستشفى الحرس الوطني بجدة ،بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليه بعد صلاة الجمعة 20 / 3 / 1442 في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

(سبق) تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد والزميل أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائه :

عبدالله : 0555750009

علي : 0552281000

مشبب : 0552282000

عائض : 0502284000