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صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"

دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"

بدأت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس، تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها في مدن ومحافظات المنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"
سبق

بدأت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس، تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها في مدن ومحافظات المنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:29 PM

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"

دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
4
842

بدأت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس، تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها في مدن ومحافظات المنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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