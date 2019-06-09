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مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ينهي معاناة الطفل عبدالله من فئة البدون بدولة الكويت

مصاب بنزيف مستمر من القولون بسبب عيب خِلقي في الأوعية الدموية

تمكَّن فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من وضع حد لمعاناة الطفل عبدالله طعمة الظفيري (11 عامًا) مع نزيف مستمر ومتكرر من القولون بسبب عيب خِلقي في الأوعية الدموية، وذلك من خلال إجراء طبي دقيق وعاجل في ثالث أيام عيد الفطر.

وكان الطفل -وهو من فئة البدون في دولة الكويت الشقيقة- قد نُقل إلى الرياض، وأُدخل المستشفى يوم ٢٢ رمضان، وبيَّنت الفحوصات أن المريض يعاني عيبًا خِلقيًّا في الأوعية الدموية في الجزء الأخير من القولون في منطقة المستقيم؛ ما يسبب نزيفًا متكررًا من القولون.

وقام الفريق الطبي المعالج المكون من الدكتور وجيه الدخيل استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، والدكتور محمد البدران استشاري أشعة تداخلية، والدكتور علي المهيدب استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، بمعالجة الطفل بواسطة حقن الوريد المسبب للنزيف بمادة رغوية عن طريق منظار القولون والأشعة التداخلية في الوقت نفسه، وبشكل متزامن دون تدخُّل جراحي في إجراء طبي دقيق، استغرق ساعتين، وذلك يوم الخميس الماضي ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور الدخيل أن النزيف توقف، والمريض حالته مستقرة حاليًا، وستجرى له جلسة علاجية أخرى بعد ثلاثة أسابيع، بحسب البروتوكولات العلاجية العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات النادرة.

كما أشار الفريق الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إلى أن علاج هذه الحالات المرضية الدقيقة لا يُجرى سوى في مراكز طبية قليلة على مستوى العالم، ويتطلب توافُر خبرة طبية متقدمة.

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مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ينهي معاناة الطفل عبدالله من فئة البدون بدولة الكويت
سبق

تمكَّن فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من وضع حد لمعاناة الطفل عبدالله طعمة الظفيري (11 عامًا) مع نزيف مستمر ومتكرر من القولون بسبب عيب خِلقي في الأوعية الدموية، وذلك من خلال إجراء طبي دقيق وعاجل في ثالث أيام عيد الفطر.

وكان الطفل -وهو من فئة البدون في دولة الكويت الشقيقة- قد نُقل إلى الرياض، وأُدخل المستشفى يوم ٢٢ رمضان، وبيَّنت الفحوصات أن المريض يعاني عيبًا خِلقيًّا في الأوعية الدموية في الجزء الأخير من القولون في منطقة المستقيم؛ ما يسبب نزيفًا متكررًا من القولون.

وقام الفريق الطبي المعالج المكون من الدكتور وجيه الدخيل استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، والدكتور محمد البدران استشاري أشعة تداخلية، والدكتور علي المهيدب استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، بمعالجة الطفل بواسطة حقن الوريد المسبب للنزيف بمادة رغوية عن طريق منظار القولون والأشعة التداخلية في الوقت نفسه، وبشكل متزامن دون تدخُّل جراحي في إجراء طبي دقيق، استغرق ساعتين، وذلك يوم الخميس الماضي ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور الدخيل أن النزيف توقف، والمريض حالته مستقرة حاليًا، وستجرى له جلسة علاجية أخرى بعد ثلاثة أسابيع، بحسب البروتوكولات العلاجية العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات النادرة.

كما أشار الفريق الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إلى أن علاج هذه الحالات المرضية الدقيقة لا يُجرى سوى في مراكز طبية قليلة على مستوى العالم، ويتطلب توافُر خبرة طبية متقدمة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:10 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:45 PM

مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ينهي معاناة الطفل عبدالله من فئة البدون بدولة الكويت

مصاب بنزيف مستمر من القولون بسبب عيب خِلقي في الأوعية الدموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكَّن فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من وضع حد لمعاناة الطفل عبدالله طعمة الظفيري (11 عامًا) مع نزيف مستمر ومتكرر من القولون بسبب عيب خِلقي في الأوعية الدموية، وذلك من خلال إجراء طبي دقيق وعاجل في ثالث أيام عيد الفطر.

وكان الطفل -وهو من فئة البدون في دولة الكويت الشقيقة- قد نُقل إلى الرياض، وأُدخل المستشفى يوم ٢٢ رمضان، وبيَّنت الفحوصات أن المريض يعاني عيبًا خِلقيًّا في الأوعية الدموية في الجزء الأخير من القولون في منطقة المستقيم؛ ما يسبب نزيفًا متكررًا من القولون.

وقام الفريق الطبي المعالج المكون من الدكتور وجيه الدخيل استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، والدكتور محمد البدران استشاري أشعة تداخلية، والدكتور علي المهيدب استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، بمعالجة الطفل بواسطة حقن الوريد المسبب للنزيف بمادة رغوية عن طريق منظار القولون والأشعة التداخلية في الوقت نفسه، وبشكل متزامن دون تدخُّل جراحي في إجراء طبي دقيق، استغرق ساعتين، وذلك يوم الخميس الماضي ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور الدخيل أن النزيف توقف، والمريض حالته مستقرة حاليًا، وستجرى له جلسة علاجية أخرى بعد ثلاثة أسابيع، بحسب البروتوكولات العلاجية العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات النادرة.

كما أشار الفريق الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إلى أن علاج هذه الحالات المرضية الدقيقة لا يُجرى سوى في مراكز طبية قليلة على مستوى العالم، ويتطلب توافُر خبرة طبية متقدمة.

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