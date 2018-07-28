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فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت

طالبت الأطراف بالامتناع عن العنف

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

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فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت
سبق

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:49 PM

فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت

طالبت الأطراف بالامتناع عن العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,580

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

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