فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".
دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".
دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".
دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".