وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-26 دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن. وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:49 PM

فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت طالبت الأطراف بالامتناع عن العنف





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دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز".