النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمين الشرقية" يوجِّه بإتاحة استخدام مواقف "مبنى الأمانة" للمتسوقين

لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في شارع الملك فيصل

وجَّه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، بإتاحة استخدام مواقف مبنى أمانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام.

وذكر محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، في بيان صحفي أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجّه بوضع حلول عاجلة لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين تسهيلاً وتيسيرًا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات، وتخفيف حدة الازدحام الذي يشهده السوق بعد أعمال التحسينات والتطوير الأخيرة.

وبناء على هذا التوجيه فقد أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تعليماته بإتاحة استخدام جميع مواقف مبنى الأمانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين نظرًا لقُرب مبنى الأمانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية؛ وذلك للتسهيل على المتسوقين، وتوفير مواقف خاصة بهم إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "الصفيان" إنه يتم حاليًا تطوير الخدمات بساحة المواقف، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق الساحة مؤقتًا لإجراء التمديدات الخاصة ببوابات تنظيم الدخول والخروج على أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أمين الشرقية وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة في مواقف السيارات، وفتحها للمتسوقين في أقرب وقت ممكن نظرًا لما يشهده السوق حاليًا من إقبال للمتسوقين على التسوق والشراء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن أمين الشرقية يثمّن حرص الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله - على متابعتهما الحثيثة لكل ما يخدم أهالي المنطقة، مشددًا على أن إتاحة استخدام مواقف الأمانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية سيساهم في توفير مواقف إضافية للمتسوقين نظرًا لقرب مبنى الأمانة من السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمين الشرقية" يوجِّه بإتاحة استخدام مواقف "مبنى الأمانة" للمتسوقين
سبق

وجَّه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، بإتاحة استخدام مواقف مبنى أمانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام.

وذكر محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، في بيان صحفي أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجّه بوضع حلول عاجلة لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين تسهيلاً وتيسيرًا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات، وتخفيف حدة الازدحام الذي يشهده السوق بعد أعمال التحسينات والتطوير الأخيرة.

وبناء على هذا التوجيه فقد أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تعليماته بإتاحة استخدام جميع مواقف مبنى الأمانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين نظرًا لقُرب مبنى الأمانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية؛ وذلك للتسهيل على المتسوقين، وتوفير مواقف خاصة بهم إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "الصفيان" إنه يتم حاليًا تطوير الخدمات بساحة المواقف، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق الساحة مؤقتًا لإجراء التمديدات الخاصة ببوابات تنظيم الدخول والخروج على أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أمين الشرقية وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة في مواقف السيارات، وفتحها للمتسوقين في أقرب وقت ممكن نظرًا لما يشهده السوق حاليًا من إقبال للمتسوقين على التسوق والشراء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن أمين الشرقية يثمّن حرص الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله - على متابعتهما الحثيثة لكل ما يخدم أهالي المنطقة، مشددًا على أن إتاحة استخدام مواقف الأمانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية سيساهم في توفير مواقف إضافية للمتسوقين نظرًا لقرب مبنى الأمانة من السوق.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:33 PM

"أمين الشرقية" يوجِّه بإتاحة استخدام مواقف "مبنى الأمانة" للمتسوقين

لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في شارع الملك فيصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
299

وجَّه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، بإتاحة استخدام مواقف مبنى أمانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام.

وذكر محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، في بيان صحفي أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجّه بوضع حلول عاجلة لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين تسهيلاً وتيسيرًا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات، وتخفيف حدة الازدحام الذي يشهده السوق بعد أعمال التحسينات والتطوير الأخيرة.

وبناء على هذا التوجيه فقد أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تعليماته بإتاحة استخدام جميع مواقف مبنى الأمانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين نظرًا لقُرب مبنى الأمانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية؛ وذلك للتسهيل على المتسوقين، وتوفير مواقف خاصة بهم إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "الصفيان" إنه يتم حاليًا تطوير الخدمات بساحة المواقف، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق الساحة مؤقتًا لإجراء التمديدات الخاصة ببوابات تنظيم الدخول والخروج على أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أمين الشرقية وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة في مواقف السيارات، وفتحها للمتسوقين في أقرب وقت ممكن نظرًا لما يشهده السوق حاليًا من إقبال للمتسوقين على التسوق والشراء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن أمين الشرقية يثمّن حرص الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله - على متابعتهما الحثيثة لكل ما يخدم أهالي المنطقة، مشددًا على أن إتاحة استخدام مواقف الأمانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية سيساهم في توفير مواقف إضافية للمتسوقين نظرًا لقرب مبنى الأمانة من السوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,201
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,640

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة