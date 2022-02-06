"نأتي إليك".. "الأحوال" تُواصل تقديم خدماتها بـ6 مواقع حول المملكة

مبادرتان للمحافظات والمراكز والقرى البعيدة تغطي "الرجال والنساء"

تُواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقديم خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، في تقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة سميراء لمدة أسبوع؛ فيما مددت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها للرجال في المنطقة الشرقية بمدينة جواثا السياحية في محافظة الأحساء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.