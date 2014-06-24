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الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي"

استسلام قوة تابعة له لـ"جبهة التحرير"

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن الجيشين الإثيوبي والإريتري تعرضا لخسائر كبيرة في المواجهات العسكرية مع جبهة تحرير إقليم تيغراي.

ونسبت صحيفة "سودان تربيون" إلى مصادر مطلعة، أن قوات جبهة تحرير تيغراي استولت على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا بالإقليم، وفقًا لـ"سبوتنيك".


وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن استسلام قوة تابعة للجيش الإثيوبي، نتيجة حصار قوات الجبهة لبعض القوات القتالية في جنوبي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي"
سبق

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن الجيشين الإثيوبي والإريتري تعرضا لخسائر كبيرة في المواجهات العسكرية مع جبهة تحرير إقليم تيغراي.

ونسبت صحيفة "سودان تربيون" إلى مصادر مطلعة، أن قوات جبهة تحرير تيغراي استولت على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا بالإقليم، وفقًا لـ"سبوتنيك".


وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن استسلام قوة تابعة للجيش الإثيوبي، نتيجة حصار قوات الجبهة لبعض القوات القتالية في جنوبي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
09:50 PM

الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي"

استسلام قوة تابعة له لـ"جبهة التحرير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن الجيشين الإثيوبي والإريتري تعرضا لخسائر كبيرة في المواجهات العسكرية مع جبهة تحرير إقليم تيغراي.

ونسبت صحيفة "سودان تربيون" إلى مصادر مطلعة، أن قوات جبهة تحرير تيغراي استولت على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا بالإقليم، وفقًا لـ"سبوتنيك".


وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن استسلام قوة تابعة للجيش الإثيوبي، نتيجة حصار قوات الجبهة لبعض القوات القتالية في جنوبي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

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