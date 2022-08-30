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رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"

دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" tamdh15@.

وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".

يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"
سبق

دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" tamdh15@.

وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".

يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:57 AM

رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,085

دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" tamdh15@.

وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".

يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.

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