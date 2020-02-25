كشف أمين منطقة جازان المهندس نايف بن سعيدان، عن فرصة نوعية مطروحة حالياً عبارة عن مشروع جزيرة سياحية تتميز بغابات بحرية على مساحة مليون و600 متر مربع بالقرب من مطار الملك عبدالله الدولي الجديد، والذي وضع حجر الأساس له العام الماضي 2019، وتبلغ تكلفته مليارين ونصف المليار على مساحة خمسة ملايين متر مسطح بطاقة استيعابية مليونين و400 راكب سنوياً. جاء ذلك خلال حديثه عن أبرز 14 فرصة استثمارية متنوعة ومميزة بالمنطقة في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المقام حاليًا بالرياض. وأضاف: "هناك مشروع الألعاب المائية في مدينة جازان على البحر بمساحة 100 ألف متر مسطح ومشروع آخر في مدينة الشقيق بمساحة 50 ألف م مسطح ومطعم عائم في مدينة جازان على البحر متخصص في تقديم الأسماك التي تتميز بها المنطقة، ومشروع سوق تجاري وسياحي للأسماك في مدينة جازان". وتابع أمين منطقة جازان: "هناك سلسلة مطاعم في مدينة جازان على مساحة 15 ألف متر مسطح لها ميزة فريدة، بالإضافة إلى مشاريع المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية والمولات التجارية في مدينة جازان وبقية محافظات المنطقة بمساحة لا تقل عن 24 مليون متر مسطح في كامل منطقة جازان. بالإضافة إلى فرص أخرى ستطرح مستقبلاً". ودعا في هذا الصدد المستثمرين إلى زيارة أمانة منطقة جازان لدراسة الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية على البحر والتي تتميز بها المنطقة.

"بن سعيدان" يكشف عن مشروع جزيرة سياحية بمساحة 1.6 مليون متر مربع بجازان عبدالحكيم شار سبق 2020-02-25 كشف أمين منطقة جازان المهندس نايف بن سعيدان، عن فرصة نوعية مطروحة حالياً عبارة عن مشروع جزيرة سياحية تتميز بغابات بحرية على مساحة مليون و600 متر مربع بالقرب من مطار الملك عبدالله الدولي الجديد، والذي وضع حجر الأساس له العام الماضي 2019، وتبلغ تكلفته مليارين ونصف المليار على مساحة خمسة ملايين متر مسطح بطاقة استيعابية مليونين و400 راكب سنوياً.



جاء ذلك خلال حديثه عن أبرز 14 فرصة استثمارية متنوعة ومميزة بالمنطقة في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المقام حاليًا بالرياض.



وأضاف: "هناك مشروع الألعاب المائية في مدينة جازان على البحر بمساحة 100 ألف متر مسطح ومشروع آخر في مدينة الشقيق بمساحة 50 ألف م مسطح ومطعم عائم في مدينة جازان على البحر متخصص في تقديم الأسماك التي تتميز بها المنطقة، ومشروع سوق تجاري وسياحي للأسماك في مدينة جازان".



وتابع أمين منطقة جازان: "هناك سلسلة مطاعم في مدينة جازان على مساحة 15 ألف متر مسطح لها ميزة فريدة، بالإضافة إلى مشاريع المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية والمولات التجارية في مدينة جازان وبقية محافظات المنطقة بمساحة لا تقل عن 24 مليون متر مسطح في كامل منطقة جازان. بالإضافة إلى فرص أخرى ستطرح مستقبلاً".



ودعا في هذا الصدد المستثمرين إلى زيارة أمانة منطقة جازان لدراسة الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية على البحر والتي تتميز بها المنطقة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 07:07 PM

"بن سعيدان" يكشف عن مشروع جزيرة سياحية بمساحة 1.6 مليون متر مربع بجازان تحدث عن أبرز 14 فرصة استثمارية مميزة بالمنطقة في ملتقى "فرص"





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كشف أمين منطقة جازان المهندس نايف بن سعيدان، عن فرصة نوعية مطروحة حالياً عبارة عن مشروع جزيرة سياحية تتميز بغابات بحرية على مساحة مليون و600 متر مربع بالقرب من مطار الملك عبدالله الدولي الجديد، والذي وضع حجر الأساس له العام الماضي 2019، وتبلغ تكلفته مليارين ونصف المليار على مساحة خمسة ملايين متر مسطح بطاقة استيعابية مليونين و400 راكب سنوياً.



جاء ذلك خلال حديثه عن أبرز 14 فرصة استثمارية متنوعة ومميزة بالمنطقة في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المقام حاليًا بالرياض.



وأضاف: "هناك مشروع الألعاب المائية في مدينة جازان على البحر بمساحة 100 ألف متر مسطح ومشروع آخر في مدينة الشقيق بمساحة 50 ألف م مسطح ومطعم عائم في مدينة جازان على البحر متخصص في تقديم الأسماك التي تتميز بها المنطقة، ومشروع سوق تجاري وسياحي للأسماك في مدينة جازان".



وتابع أمين منطقة جازان: "هناك سلسلة مطاعم في مدينة جازان على مساحة 15 ألف متر مسطح لها ميزة فريدة، بالإضافة إلى مشاريع المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية والمولات التجارية في مدينة جازان وبقية محافظات المنطقة بمساحة لا تقل عن 24 مليون متر مسطح في كامل منطقة جازان. بالإضافة إلى فرص أخرى ستطرح مستقبلاً".



ودعا في هذا الصدد المستثمرين إلى زيارة أمانة منطقة جازان لدراسة الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية على البحر والتي تتميز بها المنطقة.