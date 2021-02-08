"تعليم ينبع" يوزع أكثر من 100 جهاز للحرارة للوقاية من كورونا

شملت المدارس والإدارات والأقسام المعنية باستقبال المراجعين

‬دشن مدير "تعليم ينبع"، اليوم الاثنين، حملة توزيع أكثر من 100 جهاز لقياس درجة الحرارة المتطورة، والتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كأحد أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. وخصص توزيع الأجهزة للمدارس والإدارات والأقسام المعنية باستقبال المراجعين.

وأكد مدير "تعليم ينبع" سليم بن عبيان العطوي، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتكثيف الحملات التوعوية من قبل الصحة المدرسية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات في مقرات العمل، وإنشاء غرفة عمليات تجمع الإدارات المعنية لمتابعة كافة مستجدات فيروس كورونا.

وشدد "العطوي" على الصحة المدرسية ورجال الأمن إلزام الموظف والزائر باتباع الإجراءات الوقائية عند الدخول من البوابة الرئيسية وفي جميع المداخل الداخلية، مهيباً بضرورة رصد كافة مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والرفع بها للشؤون القانونية، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتباعد في المكاتب بحيث لا تتجاوز ما حدد في كل مكتب حسب توجيهات الجهات المختصة.

وكانت إدارة تعليم ينبع قد كثفت منذ مطلع هذا الأسبوع إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التأكيد والتشديد ومتابعة التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية من لبس للكمامة وعدم المصافحة والالتزام بوجود المعقمات والتباعد الاجتماعي في جميع الإدارات والأقسام "بنين - بنات" والمكاتب التعليمية والمدارس.

ووضعت الإدارة رجال الأمن في جميع المداخل الخاصة بالمنشآت التعليمية بالمحافظة والقطاعات التابعة لها للالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" ليكون جزءاً مهماً من الإجراءات الاحترازية، وشرطاً لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيسي، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.