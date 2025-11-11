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جامعة جازان تسهم في دعم جهود "التعليم" لمواجهة كورونا بـ 200 تقرير يومي

أسهمت بإبراز جهود الوزارة في التصدي لـ"كورونا" وأداء دورها الوطني المأمول منها

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري شكره وتقديره لجامعة جازان، وذلك لما قدمته من إسهامات فاعلة من خلال دور المستشفى الجامعي، ومباني العزل التي خصصتها الجامعة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا coved-19 ورفع الجامعة تقارير يومية بجهودها المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا ودورها المجتمعي في التوعية للحد من تفشي الفيروس.

وأشار الدكتور السديري إلى أن جامعة جازان: أسهمت بشكل كبير في إبراز جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا وأداء دورها الوطني المأمول منها، بمتابعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وفريق العمل.

من جانب آخر عبّر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ اعتزازه وشكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري على دعمهم المستمر للجامعة ومنسوبيها، منوهًا بجهود وكالات الجامعة وكل العمادات والكليات والإدارات المعنية وحرصهم على متابعتهم الأعمال المنوطة بهم وإنجازها وأدائها على الوجه المطلوب.

يُذكر أن جامعة جازان قامت برفع 200 تقرير يومي منذ بدء الجائحة وحتى الـ24 من شهر صفر الماضي، وأعدت خططًا احترازية لكل منشآتها، وأطلقت فرقًا صحية وتطوعية وبحثية لهذا الغرض، كما حققت الجامعة مركزًا متقدمًا، حيث جاءت ضمن أفضل 10 جامعات سعودية في الأبحاث المتعلقة بكورونا حسب التقرير الصادر عن المرصد الوطني للبحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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جامعة جازان تسهم في دعم جهود "التعليم" لمواجهة كورونا بـ 200 تقرير يومي
سبق

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري شكره وتقديره لجامعة جازان، وذلك لما قدمته من إسهامات فاعلة من خلال دور المستشفى الجامعي، ومباني العزل التي خصصتها الجامعة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا coved-19 ورفع الجامعة تقارير يومية بجهودها المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا ودورها المجتمعي في التوعية للحد من تفشي الفيروس.

وأشار الدكتور السديري إلى أن جامعة جازان: أسهمت بشكل كبير في إبراز جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا وأداء دورها الوطني المأمول منها، بمتابعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وفريق العمل.

من جانب آخر عبّر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ اعتزازه وشكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري على دعمهم المستمر للجامعة ومنسوبيها، منوهًا بجهود وكالات الجامعة وكل العمادات والكليات والإدارات المعنية وحرصهم على متابعتهم الأعمال المنوطة بهم وإنجازها وأدائها على الوجه المطلوب.

يُذكر أن جامعة جازان قامت برفع 200 تقرير يومي منذ بدء الجائحة وحتى الـ24 من شهر صفر الماضي، وأعدت خططًا احترازية لكل منشآتها، وأطلقت فرقًا صحية وتطوعية وبحثية لهذا الغرض، كما حققت الجامعة مركزًا متقدمًا، حيث جاءت ضمن أفضل 10 جامعات سعودية في الأبحاث المتعلقة بكورونا حسب التقرير الصادر عن المرصد الوطني للبحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:08 AM

جامعة جازان تسهم في دعم جهود "التعليم" لمواجهة كورونا بـ 200 تقرير يومي

أسهمت بإبراز جهود الوزارة في التصدي لـ"كورونا" وأداء دورها الوطني المأمول منها

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فهد كاملي - جازان
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وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري شكره وتقديره لجامعة جازان، وذلك لما قدمته من إسهامات فاعلة من خلال دور المستشفى الجامعي، ومباني العزل التي خصصتها الجامعة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا coved-19 ورفع الجامعة تقارير يومية بجهودها المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا ودورها المجتمعي في التوعية للحد من تفشي الفيروس.

وأشار الدكتور السديري إلى أن جامعة جازان: أسهمت بشكل كبير في إبراز جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا وأداء دورها الوطني المأمول منها، بمتابعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وفريق العمل.

من جانب آخر عبّر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ اعتزازه وشكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري على دعمهم المستمر للجامعة ومنسوبيها، منوهًا بجهود وكالات الجامعة وكل العمادات والكليات والإدارات المعنية وحرصهم على متابعتهم الأعمال المنوطة بهم وإنجازها وأدائها على الوجه المطلوب.

يُذكر أن جامعة جازان قامت برفع 200 تقرير يومي منذ بدء الجائحة وحتى الـ24 من شهر صفر الماضي، وأعدت خططًا احترازية لكل منشآتها، وأطلقت فرقًا صحية وتطوعية وبحثية لهذا الغرض، كما حققت الجامعة مركزًا متقدمًا، حيث جاءت ضمن أفضل 10 جامعات سعودية في الأبحاث المتعلقة بكورونا حسب التقرير الصادر عن المرصد الوطني للبحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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