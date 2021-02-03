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شرطة الرياض: ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات

تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

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شرطة الرياض: ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:41 PM

شرطة الرياض: ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات

تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

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