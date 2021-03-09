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قبل شرائها.. "المواصفات" تدعو إلى التأكد من علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية

الهيئة كانت قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة

دعت هيئة المواصفات السعودية، المستهلكين، إلى التأكد من وجود علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لأن حياتك أغلى.. ابحث عن علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق، حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنّعين والمستوردين والتجار، على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان رسمياً عنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل شرائها.. "المواصفات" تدعو إلى التأكد من علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية
سبق

دعت هيئة المواصفات السعودية، المستهلكين، إلى التأكد من وجود علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لأن حياتك أغلى.. ابحث عن علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق، حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنّعين والمستوردين والتجار، على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان رسمياً عنها.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:27 AM

قبل شرائها.. "المواصفات" تدعو إلى التأكد من علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية

الهيئة كانت قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة المواصفات السعودية، المستهلكين، إلى التأكد من وجود علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لأن حياتك أغلى.. ابحث عن علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق، حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنّعين والمستوردين والتجار، على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان رسمياً عنها.

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