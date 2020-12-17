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"برنت" عند 51.59 دولارًا.. النفط يصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية

وسط تفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية، أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي، وبالتفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.09% إلى 48.34 دولارًا للبرميل.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند 51.59 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق.

ووفق "رويترز" تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.1 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" عند 51.59 دولارًا.. النفط يصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية، أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي، وبالتفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.09% إلى 48.34 دولارًا للبرميل.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند 51.59 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق.

ووفق "رويترز" تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.1 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:52 AM

"برنت" عند 51.59 دولارًا.. النفط يصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية

وسط تفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية، أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي، وبالتفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.09% إلى 48.34 دولارًا للبرميل.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند 51.59 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق.

ووفق "رويترز" تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.1 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

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