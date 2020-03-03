"مدني القريات" يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

يقام بشعار "السلامة أولاً" تحت رعاية وكيل المحافظة

افتتح وكيل أمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية ووكيل محافظة القريات المهندس حبيب محمد عبدالصمد حفل اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي تقيمة حاليًا إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات على مسرح التنميه الاجتماعية تحت شعار "السلامة أولاً".

وقام وكيل المحافظة يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بالقريات العقيد محيلان العنزي بتدشين المعرض المصاحب للفعاليات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالإضافة للحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بحضور عدد من ضباط وأفراد إدارة الدفاع المدني والمسؤولين والأهالي .

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من فعاليات (اليوم العالمي للدفاع المدني2020)، حضورًا كثيفًا من الزائرين للمعرض المقام من مواطنين ومقيمين بالمحافظة بالإضافة لطلاب وطالبات المدارس والمهتمين بمجال الأمن والسلامة.

وقد شاركت عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التطوعية بعدد من أنشطتها وأعمالها التي تم استعراضها للزوار والتعريف بها وتقديم شروحات لهم عنها مع عروض تثقيفية وتوعوية .

يُذكر أن فعاليات هذا المعرض ستسمر لاستقبال الزوار مدة أربع أيام قادمة بمشيئة الله .