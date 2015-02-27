الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها.



ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/ فبراير 2021.



وستعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي.



كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/ مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن.