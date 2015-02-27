النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/ فبراير 2021.

وستعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي.

كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/ مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليبيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية
سبق

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/ فبراير 2021.

وستعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي.

كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/ مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:09 AM

الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
16

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/ فبراير 2021.

وستعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي.

كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/ مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,485
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة