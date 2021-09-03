إصابة 70 فلسطينياً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بعد مظاهرات منددة بإقامة بؤرة استيطانية شرق نابلس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا شرق نابلس في الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "70 فلسطينيًا أصيبوا باختناق بالغاز، فيما تعرض 12 للإصابة بالرصاص المطاطي في قمة جبل صبيح ببلدة بيتا شمالي الضفة الغربية".

وخرج مئات الفلسطينيين، في مظاهرات على جبل سابي بعد صلاة الجمعة، رافضين خطة إسرائيل لمصادرة الجبل دعمًا لمشروع الاستيطان، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين السلميين لتفريق الاحتجاجات المنددة بالمستوطنات.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وعدد من الشباب في عدة أحياء في مدينة رام الله، تم خلالها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من قبل الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.



وقالت الوزارة إن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل أصيب شرقي رفح، جنوبي القطاع، و4 أخرى وصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المدمع.