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دراسة.. "السعودية" واحدة من أفضل الدول للعيش بعد التقاعد

نصحت المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني"

كشفت دراسة حديثة أن السعودية واحدة من بين الأماكن الأفضل للعيش بعد التقاعد من أجل الاسترخاء والاستمتاع بالحياة، مبينة أن المملكة هي الدولة الأفضل في العالم لشراء منزل يكون سعره في متناول اليد عند الأخذ بعين الاعتبار الراتب السنوي.

وأوصت الدراسة المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون المملكة هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني" من أجل العيش فيه بعد التقاعد من العمل، وذلك بسبب أن أسعار المنازل في السعودية لا تزال في متناول اليد.

الدراسة الجديدة، بحسب "العربية"، صدرت عن شركة "روفينغ ميغاستور" عن أكثر البلدان وأقلها تكلفة لشراء منزل إذا كنت تحصل على راتب متوسط أو معاش تقاعدي.

وتعد بورتوريكو أيضاً واحدة من أرخص البلدان التي تستطيع أن تشتري فيها منزلاً بمساحة 100 متر مربع وبتكلفة لا تزيد على 110 آلاف جنيه إسترليني في المتوسط.

ويعتقد البريطانيون أن أرخص المنازل يمكن العثور عليها في بلدان مثل البرتغال أو إسبانيا، إلا أن الخيار الأقل تكلفة موجود في مكان آخر؛ بحسب ما تقول صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب "ديلي إكسبرس": فإن المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في الولايات المتحدة قد يكلف البريطانيين الذين يتطلعون للانتقال إلى هناك أكثر من 207 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المتوسط تبلغ الرواتب السنوية حوالي 23 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا، بينما يبلغ سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع نحو 357 ألف جنيه إسترليني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دراسة.. "السعودية" واحدة من أفضل الدول للعيش بعد التقاعد
سبق

كشفت دراسة حديثة أن السعودية واحدة من بين الأماكن الأفضل للعيش بعد التقاعد من أجل الاسترخاء والاستمتاع بالحياة، مبينة أن المملكة هي الدولة الأفضل في العالم لشراء منزل يكون سعره في متناول اليد عند الأخذ بعين الاعتبار الراتب السنوي.

وأوصت الدراسة المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون المملكة هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني" من أجل العيش فيه بعد التقاعد من العمل، وذلك بسبب أن أسعار المنازل في السعودية لا تزال في متناول اليد.

الدراسة الجديدة، بحسب "العربية"، صدرت عن شركة "روفينغ ميغاستور" عن أكثر البلدان وأقلها تكلفة لشراء منزل إذا كنت تحصل على راتب متوسط أو معاش تقاعدي.

وتعد بورتوريكو أيضاً واحدة من أرخص البلدان التي تستطيع أن تشتري فيها منزلاً بمساحة 100 متر مربع وبتكلفة لا تزيد على 110 آلاف جنيه إسترليني في المتوسط.

ويعتقد البريطانيون أن أرخص المنازل يمكن العثور عليها في بلدان مثل البرتغال أو إسبانيا، إلا أن الخيار الأقل تكلفة موجود في مكان آخر؛ بحسب ما تقول صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب "ديلي إكسبرس": فإن المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في الولايات المتحدة قد يكلف البريطانيين الذين يتطلعون للانتقال إلى هناك أكثر من 207 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المتوسط تبلغ الرواتب السنوية حوالي 23 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا، بينما يبلغ سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع نحو 357 ألف جنيه إسترليني.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
07:14 PM

دراسة.. "السعودية" واحدة من أفضل الدول للعيش بعد التقاعد

نصحت المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني"

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قاسم الخبراني - الرياض
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كشفت دراسة حديثة أن السعودية واحدة من بين الأماكن الأفضل للعيش بعد التقاعد من أجل الاسترخاء والاستمتاع بالحياة، مبينة أن المملكة هي الدولة الأفضل في العالم لشراء منزل يكون سعره في متناول اليد عند الأخذ بعين الاعتبار الراتب السنوي.

وأوصت الدراسة المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون المملكة هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني" من أجل العيش فيه بعد التقاعد من العمل، وذلك بسبب أن أسعار المنازل في السعودية لا تزال في متناول اليد.

الدراسة الجديدة، بحسب "العربية"، صدرت عن شركة "روفينغ ميغاستور" عن أكثر البلدان وأقلها تكلفة لشراء منزل إذا كنت تحصل على راتب متوسط أو معاش تقاعدي.

وتعد بورتوريكو أيضاً واحدة من أرخص البلدان التي تستطيع أن تشتري فيها منزلاً بمساحة 100 متر مربع وبتكلفة لا تزيد على 110 آلاف جنيه إسترليني في المتوسط.

ويعتقد البريطانيون أن أرخص المنازل يمكن العثور عليها في بلدان مثل البرتغال أو إسبانيا، إلا أن الخيار الأقل تكلفة موجود في مكان آخر؛ بحسب ما تقول صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب "ديلي إكسبرس": فإن المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في الولايات المتحدة قد يكلف البريطانيين الذين يتطلعون للانتقال إلى هناك أكثر من 207 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المتوسط تبلغ الرواتب السنوية حوالي 23 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا، بينما يبلغ سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع نحو 357 ألف جنيه إسترليني.

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