خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 11965 إصابة و394 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.