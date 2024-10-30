النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 11965 إصابة و394 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 11965 إصابة و394 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:21 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 11965 إصابة و394 وفاة جديدة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
81

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة من جرّاء فيروس كورونا.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,821
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,851
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة