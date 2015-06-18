النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب وسط الهلال  لثلاثة مواسم

دون الكشف عن التفاصيل المالية

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2022 بعد اجتيازه الفحص الطبي، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة التي أبرمتها الإدارة إلى الآن؛ حيث سبق أن تعاقدت مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو قادمًا من الفيصلي في عقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وأيضًا مع الظهير التونسي أسامة حدادي لمدة 4 سنوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب وسط الهلال  لثلاثة مواسم
سبق

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2022 بعد اجتيازه الفحص الطبي، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة التي أبرمتها الإدارة إلى الآن؛ حيث سبق أن تعاقدت مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو قادمًا من الفيصلي في عقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وأيضًا مع الظهير التونسي أسامة حدادي لمدة 4 سنوات.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:21 PM

الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب وسط الهلال  لثلاثة مواسم

دون الكشف عن التفاصيل المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,090

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2022 بعد اجتيازه الفحص الطبي، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة التي أبرمتها الإدارة إلى الآن؛ حيث سبق أن تعاقدت مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو قادمًا من الفيصلي في عقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وأيضًا مع الظهير التونسي أسامة حدادي لمدة 4 سنوات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,926
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,741
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,525
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,608

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة