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خطر على ركابها.. استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس في أمريكا

تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011

قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات يوم السبت: إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011؛ لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكّل خطرًا على الركاب؛ حسب وكالة "رويترز".

ويغطي قرار الاستدعاء، أكثرَ من 24 طرازًا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة: إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالًا لإصلاح هذا العيب؛ سيحقّ لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستُستدعى على مستوى العالم.

وقالت "دايملر": إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضي وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد، بعد تحقيق استمر عامًا أجرته الحكومة الأمريكية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.

مرسيدس استدعاء أمريكا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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خطر على ركابها.. استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس في أمريكا
سبق

قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات يوم السبت: إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011؛ لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكّل خطرًا على الركاب؛ حسب وكالة "رويترز".

ويغطي قرار الاستدعاء، أكثرَ من 24 طرازًا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة: إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالًا لإصلاح هذا العيب؛ سيحقّ لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستُستدعى على مستوى العالم.

وقالت "دايملر": إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضي وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد، بعد تحقيق استمر عامًا أجرته الحكومة الأمريكية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:08 PM

خطر على ركابها.. استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس في أمريكا

تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات يوم السبت: إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011؛ لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكّل خطرًا على الركاب؛ حسب وكالة "رويترز".

ويغطي قرار الاستدعاء، أكثرَ من 24 طرازًا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة: إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالًا لإصلاح هذا العيب؛ سيحقّ لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستُستدعى على مستوى العالم.

وقالت "دايملر": إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضي وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد، بعد تحقيق استمر عامًا أجرته الحكومة الأمريكية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.

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