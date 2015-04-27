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24  ساعة من الهطولات المتفاوتة.. الحصيني: 8 مناطق في الصورة

من مساء اليوم وتوقعات بأمطار غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني أمطاراً متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24  ساعة من الهطولات المتفاوتة.. الحصيني: 8 مناطق في الصورة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني أمطاراً متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:31 AM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:31 AM

24  ساعة من الهطولات المتفاوتة.. الحصيني: 8 مناطق في الصورة

من مساء اليوم وتوقعات بأمطار غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني أمطاراً متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

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