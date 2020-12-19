النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الأوقاف المصري ينوه بجهود "آل الشيخ" في التصدي للجماعات المتطرفة

سلّط الضوء على مواقفه الجليّة في إبراز خطرها والتحذير من أفكارها

أشاد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في محاربة الأفكار والجماعات الضالة ومن بينها "الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جريدة "الجمهورية" الرسمية، وتداولته أغلب الصحف المصرية بالتنويه والإشادة.

وقال "جمعة": لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ في دوائر الفوضى إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها أو وقوعها في أتون الفوضى.

وأضاف: بقراءة متأنية في محيطنا الراهن نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل.

وأردف: يذكر التاريخ للشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أنه حذر من خطر هذه الجماعة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقلمه وصوته، وكانت له وقفات صارمة ضد أفكار منتسبي هذه الجماعة وفضحهم على الملأ. وبعد توليه وزارة الشؤون الإسلامية لم يدخر جهداً في تطهير المنابر من بقايا هذه الجماعة وما تبثّه من سموم على الناس لتتبين للعامة حقيقة أمرها.

وتابع: توّجت هذه الجهود ببيان هيئة كبار العلماء الذي يُعتبر نقلة مهمة في القضاء بشكل كبير على منتسبي هذه الجماعة وإيضاح ما يكنّونه من أحقاد وأمراض تضر بالمجتمع وتسعى إلى تفكيكه.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عُرف، من خلال تصريحاته الإعلامية، بالجرأة والوضوح في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتبيان خطرها على الدين، كما سخّر قلمه للتحذير من خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية عبر عقود من الزمان، وخلال مسيرته العملية في "الهيئة" ومؤخرًا بالشؤون الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الأوقاف المصري ينوه بجهود "آل الشيخ" في التصدي للجماعات المتطرفة
سبق

أشاد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في محاربة الأفكار والجماعات الضالة ومن بينها "الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جريدة "الجمهورية" الرسمية، وتداولته أغلب الصحف المصرية بالتنويه والإشادة.

وقال "جمعة": لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ في دوائر الفوضى إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها أو وقوعها في أتون الفوضى.

وأضاف: بقراءة متأنية في محيطنا الراهن نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل.

وأردف: يذكر التاريخ للشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أنه حذر من خطر هذه الجماعة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقلمه وصوته، وكانت له وقفات صارمة ضد أفكار منتسبي هذه الجماعة وفضحهم على الملأ. وبعد توليه وزارة الشؤون الإسلامية لم يدخر جهداً في تطهير المنابر من بقايا هذه الجماعة وما تبثّه من سموم على الناس لتتبين للعامة حقيقة أمرها.

وتابع: توّجت هذه الجهود ببيان هيئة كبار العلماء الذي يُعتبر نقلة مهمة في القضاء بشكل كبير على منتسبي هذه الجماعة وإيضاح ما يكنّونه من أحقاد وأمراض تضر بالمجتمع وتسعى إلى تفكيكه.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عُرف، من خلال تصريحاته الإعلامية، بالجرأة والوضوح في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتبيان خطرها على الدين، كما سخّر قلمه للتحذير من خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية عبر عقود من الزمان، وخلال مسيرته العملية في "الهيئة" ومؤخرًا بالشؤون الإسلامية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
02:47 PM

وزير الأوقاف المصري ينوه بجهود "آل الشيخ" في التصدي للجماعات المتطرفة

سلّط الضوء على مواقفه الجليّة في إبراز خطرها والتحذير من أفكارها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
429

أشاد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في محاربة الأفكار والجماعات الضالة ومن بينها "الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جريدة "الجمهورية" الرسمية، وتداولته أغلب الصحف المصرية بالتنويه والإشادة.

وقال "جمعة": لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ في دوائر الفوضى إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها أو وقوعها في أتون الفوضى.

وأضاف: بقراءة متأنية في محيطنا الراهن نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل.

وأردف: يذكر التاريخ للشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أنه حذر من خطر هذه الجماعة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقلمه وصوته، وكانت له وقفات صارمة ضد أفكار منتسبي هذه الجماعة وفضحهم على الملأ. وبعد توليه وزارة الشؤون الإسلامية لم يدخر جهداً في تطهير المنابر من بقايا هذه الجماعة وما تبثّه من سموم على الناس لتتبين للعامة حقيقة أمرها.

وتابع: توّجت هذه الجهود ببيان هيئة كبار العلماء الذي يُعتبر نقلة مهمة في القضاء بشكل كبير على منتسبي هذه الجماعة وإيضاح ما يكنّونه من أحقاد وأمراض تضر بالمجتمع وتسعى إلى تفكيكه.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عُرف، من خلال تصريحاته الإعلامية، بالجرأة والوضوح في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتبيان خطرها على الدين، كما سخّر قلمه للتحذير من خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية عبر عقود من الزمان، وخلال مسيرته العملية في "الهيئة" ومؤخرًا بالشؤون الإسلامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,141

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة