عدو البشرية.. إصابات كورونا تبلغ 84.9 مليون حول العالم
"جونز هوبكنز": الوفيات سجّلت مليوناً و839 ألفاً و848 حالة
سجّل العالم عدد حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 84 مليوناً و864 ألفاً و877 حالة، الأحد، بحلول الساعة 19:39 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت الوفيات من جرّاء مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس، مليوناً و839 ألفاً و848 حالة.
عدو البشرية.. إصابات كورونا تبلغ 84.9 مليون حول العالم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-04
سجّل العالم عدد حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 84 مليوناً و864 ألفاً و877 حالة، الأحد، بحلول الساعة 19:39 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت الوفيات من جرّاء مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس، مليوناً و839 ألفاً و848 حالة.
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:11 AM
عدو البشرية.. إصابات كورونا تبلغ 84.9 مليون حول العالم
"جونز هوبكنز": الوفيات سجّلت مليوناً و839 ألفاً و848 حالة
سجّل العالم عدد حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 84 مليوناً و864 ألفاً و877 حالة، الأحد، بحلول الساعة 19:39 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت الوفيات من جرّاء مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس، مليوناً و839 ألفاً و848 حالة.