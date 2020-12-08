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أمير الكويت يُعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء سيعرض الأسماء على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد؛ اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً، بتعيين صباح الخالد؛ رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص الأمر الأميري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى- يعيّن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري، أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يُعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
سبق

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد؛ اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً، بتعيين صباح الخالد؛ رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص الأمر الأميري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى- يعيّن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري، أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
11:57 AM

أمير الكويت يُعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء سيعرض الأسماء على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد؛ اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً، بتعيين صباح الخالد؛ رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص الأمر الأميري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى- يعيّن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري، أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

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