النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعوديون يراهنون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية

رفع حجم الصندوق إلى أكثر من تريليون دولار

استقبل المواطنون منذ أيام، إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، بتفاؤل كبير لما يشكله الصندوق من مرتكز قوي لاقتصاد المملكة.

كما جاء حديث ولي العهد اليوم، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار للتأكيد على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة.

ويراهن السعوديون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات، ومواصلة طرح أسهم من شركة أرامكو إضافة لمشاريع الخصخصة والنمو الطبيعي لأرباح استثمارات الصندوق.

ويؤكد اقتصاديون على نظرة ولي العهد المستقبلية، بأن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تدعم جهود رفع حجم الصندوق من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار ليكون من أضخم الصناديق السيادية في العالم.

يأتي هذا وفقاً للخطة التي كشف عنها ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار.

وتوضح الاسراتيجية امتلاك الصندوق عدة مصادر قيمتها الدفترية صفرية ومن ضمنها أراضي نيوم، ومشروع أمالا، وأراضي مشروع البحر الأحمر أرض مشروع القدية، وعند ضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه مما سيرفعه إلى 1.5 تريليون ريال .

وتخطط المملكة لعمل طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

ولي العهد مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعوديون يراهنون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية
سبق

استقبل المواطنون منذ أيام، إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، بتفاؤل كبير لما يشكله الصندوق من مرتكز قوي لاقتصاد المملكة.

كما جاء حديث ولي العهد اليوم، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار للتأكيد على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة.

ويراهن السعوديون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات، ومواصلة طرح أسهم من شركة أرامكو إضافة لمشاريع الخصخصة والنمو الطبيعي لأرباح استثمارات الصندوق.

ويؤكد اقتصاديون على نظرة ولي العهد المستقبلية، بأن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تدعم جهود رفع حجم الصندوق من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار ليكون من أضخم الصناديق السيادية في العالم.

يأتي هذا وفقاً للخطة التي كشف عنها ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار.

وتوضح الاسراتيجية امتلاك الصندوق عدة مصادر قيمتها الدفترية صفرية ومن ضمنها أراضي نيوم، ومشروع أمالا، وأراضي مشروع البحر الأحمر أرض مشروع القدية، وعند ضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه مما سيرفعه إلى 1.5 تريليون ريال .

وتخطط المملكة لعمل طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:29 PM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:41 PM

السعوديون يراهنون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية

رفع حجم الصندوق إلى أكثر من تريليون دولار

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
140

استقبل المواطنون منذ أيام، إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، بتفاؤل كبير لما يشكله الصندوق من مرتكز قوي لاقتصاد المملكة.

كما جاء حديث ولي العهد اليوم، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار للتأكيد على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة.

ويراهن السعوديون على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات، ومواصلة طرح أسهم من شركة أرامكو إضافة لمشاريع الخصخصة والنمو الطبيعي لأرباح استثمارات الصندوق.

ويؤكد اقتصاديون على نظرة ولي العهد المستقبلية، بأن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تدعم جهود رفع حجم الصندوق من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار ليكون من أضخم الصناديق السيادية في العالم.

يأتي هذا وفقاً للخطة التي كشف عنها ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار.

وتوضح الاسراتيجية امتلاك الصندوق عدة مصادر قيمتها الدفترية صفرية ومن ضمنها أراضي نيوم، ومشروع أمالا، وأراضي مشروع البحر الأحمر أرض مشروع القدية، وعند ضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه مما سيرفعه إلى 1.5 تريليون ريال .

وتخطط المملكة لعمل طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة