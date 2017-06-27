"الشلهوب" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائيات وتحديثات بلائحة المخالفات.. اليوم

في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 17 ذي القعدة الموافق 27 يونيو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتحديثات بلائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" على "تويتر".