النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

هذه الأعراض تدل على إصابتك بـ "أوميكرون الخفي".. لا تتجاهلها

تختلف في شدتها عن المتحور الأصلي بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين

رغم انتشاره بشكل محدود في جنوب إفريقيا، إلا أن المتحور "أوميكرون" تفشى في عشرات الدول حول العالم، حتى أصبح مهيمناً على إصابات كورونا متجاوزاً السلالات السابقة مثل "دلتا".

مع بداية انتشار "أوميكرون"، كانت المعطيات والدراسات تظهر أنه سريع العدوى وفي الوقت نفسه خفيف الإصابة، لكن بدأ القلق يتسرّب إلى مقدمي الرعاية في العالم مع الحديث عن ظهور نسخة جديدة من "أوميكرون"، أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تفيد بعض تقديرات بأنه أقوى من سابقه.

منظمة الصحة العالمية قالت إن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، التي أطلقت عليها اسم "BA.2"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس، وفق سكاي نيوز عربية.

وأدى هذا المتحور الذي رُصد في ديسمبر 2021، إلى انتشار جديد لعدوى كورونا، بما في ذلك الحالات الاختراقية، أي إصابة أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح.

ويقول موقع goodhousekeeping إن المعلومات لا تزال شحيحة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، مرجحاً أن تكشف السلطات الصحية في المستقبل عن معلومات أكثر عنها.

حتى الآن، يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد من الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "الحمّى أو القشعريرة، والسعال، وصعوبة التنفس، والإعياء، وآلام في العضلات، وصداع الرأس، وفقدان حاستَي التذوق والشم، والتهاب الحلق، والإسهال، والغثيان، وسيلان الأنف"، أو بعضاً من هذه الأعراض في الإصابات الخفيفة.

يُذكر أن سلالة "أوميكرون" الرئيسة، الأخف ضرراً، تتسبّب في أعراض منها: حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.

أوميكرون

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الأعراض تدل على إصابتك بـ "أوميكرون الخفي".. لا تتجاهلها
سبق

رغم انتشاره بشكل محدود في جنوب إفريقيا، إلا أن المتحور "أوميكرون" تفشى في عشرات الدول حول العالم، حتى أصبح مهيمناً على إصابات كورونا متجاوزاً السلالات السابقة مثل "دلتا".

مع بداية انتشار "أوميكرون"، كانت المعطيات والدراسات تظهر أنه سريع العدوى وفي الوقت نفسه خفيف الإصابة، لكن بدأ القلق يتسرّب إلى مقدمي الرعاية في العالم مع الحديث عن ظهور نسخة جديدة من "أوميكرون"، أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تفيد بعض تقديرات بأنه أقوى من سابقه.

منظمة الصحة العالمية قالت إن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، التي أطلقت عليها اسم "BA.2"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس، وفق سكاي نيوز عربية.

وأدى هذا المتحور الذي رُصد في ديسمبر 2021، إلى انتشار جديد لعدوى كورونا، بما في ذلك الحالات الاختراقية، أي إصابة أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح.

ويقول موقع goodhousekeeping إن المعلومات لا تزال شحيحة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، مرجحاً أن تكشف السلطات الصحية في المستقبل عن معلومات أكثر عنها.

حتى الآن، يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد من الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "الحمّى أو القشعريرة، والسعال، وصعوبة التنفس، والإعياء، وآلام في العضلات، وصداع الرأس، وفقدان حاستَي التذوق والشم، والتهاب الحلق، والإسهال، والغثيان، وسيلان الأنف"، أو بعضاً من هذه الأعراض في الإصابات الخفيفة.

يُذكر أن سلالة "أوميكرون" الرئيسة، الأخف ضرراً، تتسبّب في أعراض منها: حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:00 PM

هذه الأعراض تدل على إصابتك بـ "أوميكرون الخفي".. لا تتجاهلها

تختلف في شدتها عن المتحور الأصلي بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,226

رغم انتشاره بشكل محدود في جنوب إفريقيا، إلا أن المتحور "أوميكرون" تفشى في عشرات الدول حول العالم، حتى أصبح مهيمناً على إصابات كورونا متجاوزاً السلالات السابقة مثل "دلتا".

مع بداية انتشار "أوميكرون"، كانت المعطيات والدراسات تظهر أنه سريع العدوى وفي الوقت نفسه خفيف الإصابة، لكن بدأ القلق يتسرّب إلى مقدمي الرعاية في العالم مع الحديث عن ظهور نسخة جديدة من "أوميكرون"، أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تفيد بعض تقديرات بأنه أقوى من سابقه.

منظمة الصحة العالمية قالت إن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، التي أطلقت عليها اسم "BA.2"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس، وفق سكاي نيوز عربية.

وأدى هذا المتحور الذي رُصد في ديسمبر 2021، إلى انتشار جديد لعدوى كورونا، بما في ذلك الحالات الاختراقية، أي إصابة أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح.

ويقول موقع goodhousekeeping إن المعلومات لا تزال شحيحة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، مرجحاً أن تكشف السلطات الصحية في المستقبل عن معلومات أكثر عنها.

حتى الآن، يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد من الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "الحمّى أو القشعريرة، والسعال، وصعوبة التنفس، والإعياء، وآلام في العضلات، وصداع الرأس، وفقدان حاستَي التذوق والشم، والتهاب الحلق، والإسهال، والغثيان، وسيلان الأنف"، أو بعضاً من هذه الأعراض في الإصابات الخفيفة.

يُذكر أن سلالة "أوميكرون" الرئيسة، الأخف ضرراً، تتسبّب في أعراض منها: حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,036
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,794
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة