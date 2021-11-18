بأسياخ قابلة للطول .. إنهاء معاناة طفل بالقريات مع "العظم الزجاجي"

كان يعاني كسراً في الفخذ الأيمن .. الأولى من نوعها في المستشفى العام

أسهم -بفضل الله- أطباء العظام بمستشفى القريات العام، في إنهاء معاناة طفل لديه كسر في الفخذ الأيمن، حيث كان يعاني مرضosteogenesis imperficta "العظم الزجاجي".

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية الجراحية لتثبيت العظام بأسياخ قابلة للطول مع نمو العظم وتسمّى telescopic nails.

تأتي هذه العملية الجراحية ضمن خطوات التشغيل وزيادة الخدمات العلاجية التي تقوم بها "صحة القريات"، في ظل إضافة عددٍ من التخصصات الطبية الدقيقة، وتحقيق معايير الجودة ومتطلباتها.

يُذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في مستشفى القريات العام.