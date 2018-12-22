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فنان أمريكي شهير يشتري قصرًا بـ52 مليون ريال في كاليفورنيا والبائع "سعودي"

مُكوّن من 3 طوابق ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة

اشترى الفنان الأمريكي الشهير ستيفي وندر (71 عامًا) قصر رجل أعمال سعودي بما يقارب 14 مليون دولار (52 مليون ريال) في أحد أرقى أحياء ولاية كاليفورنيا.

وأشار تقرير صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن مساحة المنزل تبلغ 20 ألف متر مربع مكون من 3 طوابق، ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة.

يُذكر أن ستيفلاند هاردوي موريس الشهير باسم مستيفي وندر، مغنٍّ وكاتب أغانٍ وموسيقيّ ومنتج أمريكي شهير، فَقَد بصره بعد فترة قصيرة من ولادته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فنان أمريكي شهير يشتري قصرًا بـ52 مليون ريال في كاليفورنيا والبائع "سعودي"
سبق

اشترى الفنان الأمريكي الشهير ستيفي وندر (71 عامًا) قصر رجل أعمال سعودي بما يقارب 14 مليون دولار (52 مليون ريال) في أحد أرقى أحياء ولاية كاليفورنيا.

وأشار تقرير صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن مساحة المنزل تبلغ 20 ألف متر مربع مكون من 3 طوابق، ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة.

يُذكر أن ستيفلاند هاردوي موريس الشهير باسم مستيفي وندر، مغنٍّ وكاتب أغانٍ وموسيقيّ ومنتج أمريكي شهير، فَقَد بصره بعد فترة قصيرة من ولادته.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:33 AM

فنان أمريكي شهير يشتري قصرًا بـ52 مليون ريال في كاليفورنيا والبائع "سعودي"

مُكوّن من 3 طوابق ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة

A A A
خالد علي - الرياض
9
8,362

اشترى الفنان الأمريكي الشهير ستيفي وندر (71 عامًا) قصر رجل أعمال سعودي بما يقارب 14 مليون دولار (52 مليون ريال) في أحد أرقى أحياء ولاية كاليفورنيا.

وأشار تقرير صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن مساحة المنزل تبلغ 20 ألف متر مربع مكون من 3 طوابق، ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة.

يُذكر أن ستيفلاند هاردوي موريس الشهير باسم مستيفي وندر، مغنٍّ وكاتب أغانٍ وموسيقيّ ومنتج أمريكي شهير، فَقَد بصره بعد فترة قصيرة من ولادته.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,792
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

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