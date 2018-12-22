فنان أمريكي شهير يشتري قصرًا بـ52 مليون ريال في كاليفورنيا والبائع "سعودي"

مُكوّن من 3 طوابق ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة

اشترى الفنان الأمريكي الشهير ستيفي وندر (71 عامًا) قصر رجل أعمال سعودي بما يقارب 14 مليون دولار (52 مليون ريال) في أحد أرقى أحياء ولاية كاليفورنيا.

وأشار تقرير صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن مساحة المنزل تبلغ 20 ألف متر مربع مكون من 3 طوابق، ويحتوي على 11 غرفة ومسبح وحديقة كبيرة.

يُذكر أن ستيفلاند هاردوي موريس الشهير باسم مستيفي وندر، مغنٍّ وكاتب أغانٍ وموسيقيّ ومنتج أمريكي شهير، فَقَد بصره بعد فترة قصيرة من ولادته.