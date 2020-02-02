وزير التجارة: فريق عمل لتطوير بُنّ جازان وتسويقه محلياً وعالمياً

قال: رفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون صناعةً في مستوى التطلعات

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي أنه تم الاتفاق مع وزير الثقافة ونائب أمير منطقة جازان على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتطوير ودعم إنتاج وتسويق "بن جازان".

وبيّن "القصبي" أن الدعم والتسويق سيكون محلياً وعالمياً، وعبر التجارة الإلكترونية، وكذلك رفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.

وكان قد شهد مهرجان البن بالداير الذي يقام على أعلى نقطة حدودية بالحد الجنوبي زيارات على مستوى رفيع، حيث كان من ضمن الزائرين وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وذلك بمعية نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بحضور عدد من المستثمرين.