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"تويتر" تعيد إمكانية طلب "العلامة الزرقاء" الشهيرة

بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية

أصدرت منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" قراراً بإمكانية طلب توثيق الحسابات أو ما يطلق عليها "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

وأشارت "تويتر"، وفق ما أورده موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها قررت إعادة خاصية التوثيق، بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية.

وستسهل الطريقة الجديدة إمكانية الحصول على العلامة الزرقاء عبر "تويتر"، بتغيير الطريقة السابقة المعقدة للحصول على تلك الميزة.

ويمكن الوصول إلى تلك الميزة الجديدة عن طريق الدخول إلى إعدادات حساب التطبيق، وميزة "طلب التحقق".

وصاحبت عودة طلبات التحقق والتوثيق بتجديد كبير لسياساتها، حيث سيجب على صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق، بحيث يكون متاحاً للجميع وليس لفئات معينة.

لم تطلق "تويتر" حتى الآن تلك الخاصية للجميع، ولا تزال تلك التقنية تحت بند الاختبار على عدد محدود من المستخدمين، وأنها ستطلقها على نطاق واسع في الفترة المقبلة.

تويتر توثيق الحسابات

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تعيد إمكانية طلب "العلامة الزرقاء" الشهيرة
سبق

أصدرت منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" قراراً بإمكانية طلب توثيق الحسابات أو ما يطلق عليها "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

وأشارت "تويتر"، وفق ما أورده موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها قررت إعادة خاصية التوثيق، بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية.

وستسهل الطريقة الجديدة إمكانية الحصول على العلامة الزرقاء عبر "تويتر"، بتغيير الطريقة السابقة المعقدة للحصول على تلك الميزة.

ويمكن الوصول إلى تلك الميزة الجديدة عن طريق الدخول إلى إعدادات حساب التطبيق، وميزة "طلب التحقق".

وصاحبت عودة طلبات التحقق والتوثيق بتجديد كبير لسياساتها، حيث سيجب على صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق، بحيث يكون متاحاً للجميع وليس لفئات معينة.

لم تطلق "تويتر" حتى الآن تلك الخاصية للجميع، ولا تزال تلك التقنية تحت بند الاختبار على عدد محدود من المستخدمين، وأنها ستطلقها على نطاق واسع في الفترة المقبلة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:43 AM

"تويتر" تعيد إمكانية طلب "العلامة الزرقاء" الشهيرة

بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" قراراً بإمكانية طلب توثيق الحسابات أو ما يطلق عليها "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

وأشارت "تويتر"، وفق ما أورده موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها قررت إعادة خاصية التوثيق، بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية.

وستسهل الطريقة الجديدة إمكانية الحصول على العلامة الزرقاء عبر "تويتر"، بتغيير الطريقة السابقة المعقدة للحصول على تلك الميزة.

ويمكن الوصول إلى تلك الميزة الجديدة عن طريق الدخول إلى إعدادات حساب التطبيق، وميزة "طلب التحقق".

وصاحبت عودة طلبات التحقق والتوثيق بتجديد كبير لسياساتها، حيث سيجب على صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق، بحيث يكون متاحاً للجميع وليس لفئات معينة.

لم تطلق "تويتر" حتى الآن تلك الخاصية للجميع، ولا تزال تلك التقنية تحت بند الاختبار على عدد محدود من المستخدمين، وأنها ستطلقها على نطاق واسع في الفترة المقبلة.

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