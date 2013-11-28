"المدني" و"المرور" يباشران حادثة ارتطام مركبة بعمود إنارة واحتجاز السائق
تعرَّض لإصابات بالغة
باشرت الجهات الأمنية بالباحة (المرور والدفاع المدني) قبل قليل حادث انحراف مركبة، وارتطامها بعمود إنارة في "بني محمد" بقرية الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن فِرق الدفاع المدني باشرت إخراج المحتجز، الذي تعرض لإصابات بالغة، وذلك باستخدام معدات اللحام لإخراجه من داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
الدفاع المدني
الباحة
"المدني" و"المرور" يباشران حادثة ارتطام مركبة بعمود إنارة واحتجاز السائق
أحمد العبدالله
سبق
2020-11-28
باشرت الجهات الأمنية بالباحة (المرور والدفاع المدني) قبل قليل حادث انحراف مركبة، وارتطامها بعمود إنارة في "بني محمد" بقرية الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن فِرق الدفاع المدني باشرت إخراج المحتجز، الذي تعرض لإصابات بالغة، وذلك باستخدام معدات اللحام لإخراجه من داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:20 PM
"المدني" و"المرور" يباشران حادثة ارتطام مركبة بعمود إنارة واحتجاز السائق
تعرَّض لإصابات بالغة
باشرت الجهات الأمنية بالباحة (المرور والدفاع المدني) قبل قليل حادث انحراف مركبة، وارتطامها بعمود إنارة في "بني محمد" بقرية الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن فِرق الدفاع المدني باشرت إخراج المحتجز، الذي تعرض لإصابات بالغة، وذلك باستخدام معدات اللحام لإخراجه من داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.