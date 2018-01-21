على مدى 7 أيام.. مكة لم تسجّل أي حالة وفاة جراء كورونا

المنطقة شهدت 304 إصابات جديدة و541 حالة تعافٍ

سجّلت مكة المكرمة، اليوم، 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 4884 حالة شهدتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 54,554 إصابة؛ منها 49,930 حالة تماثلت للشفاء، و1,177 حالة وفاة جراء الفيروس.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 541 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل مكة حالة وفاة خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغت الحالات النشطة في مكة التي لا تزال تحمل الفيروس 3447 حالة.