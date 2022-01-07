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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، فيما لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الممطرة؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، فيما لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الممطرة؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:06 PM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، فيما لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الممطرة؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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