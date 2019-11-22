علمًا بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالآتي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أُحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.

يُذكر أن مباريات دور الـ32 ستقام في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر بدلاً من يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه.

"المسابقات" تؤخِّر سَحْب قرعة دور الـ32 من كأس الملك يومًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-22 أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر بدلاً من يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه. وستُسحب القرعة عند السادسة مساء. يُذكر أن مباريات دور الـ32 ستقام في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل. علمًا بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالآتي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أُحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 10:40 PM

"المسابقات" تؤخِّر سَحْب قرعة دور الـ32 من كأس الملك يومًا





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أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر بدلاً من يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه.

وستُسحب القرعة عند السادسة مساء.

يُذكر أن مباريات دور الـ32 ستقام في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

علمًا بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالآتي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أُحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.