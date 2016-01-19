سكان غرب العاصمة الرياض يناشدون بتدخل الأمانة لإنهاء معاناتهم مع أحد الشوارع

أصبح مصيدة لمركباتهم ومستنقعًا لتجمع الأمطار وتحولها لبيئة خصبة للبعوض

ناشد سكان يقطنون غرب العاصمة الرياض الأمانة بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع أحد الشوارع بعد أن تحول إلى مصيدة لمركباتهم ومستنقع لتجمع مياه الأمطار وتحولها لبيئة خصبة للبعوض، موضحين أن الشارع كان مسفلتًا غير أن إحدى الشركات حضرت قبل أشهر وقامت بإزالته وركنه جانبًا ومن ثم المغادرة لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة.

وقال أحد المتضررين يسكن في الشارع نفسه يدعى خالد المباركي إنه تقدم بعدة بلاغات للأمانة منذ أكثر من شهرين الأول برقم 21932290 وتاريخ 30 / 11 / 2021والآخر برقم 21573709 وتاريخ 17 / 8 / 2021 وقبل هطول الأمطار ومع ذلك لم يتم حل المشكلة أو التجاوب.

وبيّن "المباركي" أن الشارع تحول لطريق ترابي بعد أن قامت معدة لإحدى الشركات بإزالته على أمل سفلتته قبل أكثر من خمسة أشهر، مشيرًا إلى أنه تحول إلى مستنقعات مائية بفعل الأمطار تجذب معها البعوض والحشرات.

وطالب السكان الأمانة بإعادة سفلتة الشارع منعًا لتجمع المياه وتكون المستنقعات والحفر.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد نفذت أعمال سفلتة وصيانة طرق بمساحة إجمالية تبلغ 2,316,487 مترًا مربعًا خلال الربع الرابع من العام 2020 وذلك ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة طرق العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقالت الأمانة إنها باشرت أكثر من 13 ألف بلاغ بإعادة السفلتة ومعالجة الهبوط خلال النصف الأول من العام 2020م، بنسبة تنفيذ بلغت 96 بالمائة.

وبيَّن المجلس البلدي بمدينة الرياض في وقت سابق أنه تمت مخاطبة الأمانة حول معاناة سكان بعض أحياء غرب العاصمة والمتمثل في كل من أحياء الغروب وطويق والموسى، مع طفح مياه الصرف الصحي والذي عاد للسطح وتسبب في مشاكل كبيرة في البنية التحتية للأسفلت، وازدياد الحفر في أرجاء تلك الأحياء.

ولفتت الأمانة في إفادتها للمجلس البلدي بحسب ما ذكر إلى أنه تم وضع حلول مؤقتة تتمثل في تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية إلى حين قيام شركة المياه بإنشاء شبكات الصرف الصحي في جميع الأحياء، مبيّنة أن شركة المياه أوضحت أنه تم تغطية 80 % من شبكة الصرف بأحياء الموسى وطويق.