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صحيفة "إماراتية": "بورتو" البرتغالي يراقب نجم "الأهلي"

قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلاً عن تقارير صحفية سورية، عن وجود رغبة ملحة لنادي بورتو البرتغالي في التعاقد مع نجم وهداف الأهلي، السوري عمر السومة خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي بورتو البرتغالي تابعوا اللاعب خلال الفترة الماضية تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان السومة قد تقدم بطلب من دون إيضاح الأسباب إلى إدارة ناديه ينص على تعديل بنود عقده الحالي الذي وقعه عام 2016، وذلك عن طريق إلغاء بند هام يتعلق بالتجديد تلقائياً لمدة سنتين بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى الإلزامية إذا رغب النادي في ذلك.

وقالت مصادر بحسب الصحيفة الإماراتية إن طلب السومة المتوج بلقب هداف دوري المحترفين السعودي لثلاثة مواسم متتالية، يعود إلى ضغوطات أسرية، بجانب وجود عروض جدية سخية من أندية أوروبية، بجانب عروض من أندية خليجية وأخرى سعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "إماراتية": "بورتو" البرتغالي يراقب نجم "الأهلي"
سبق

قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلاً عن تقارير صحفية سورية، عن وجود رغبة ملحة لنادي بورتو البرتغالي في التعاقد مع نجم وهداف الأهلي، السوري عمر السومة خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي بورتو البرتغالي تابعوا اللاعب خلال الفترة الماضية تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان السومة قد تقدم بطلب من دون إيضاح الأسباب إلى إدارة ناديه ينص على تعديل بنود عقده الحالي الذي وقعه عام 2016، وذلك عن طريق إلغاء بند هام يتعلق بالتجديد تلقائياً لمدة سنتين بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى الإلزامية إذا رغب النادي في ذلك.

وقالت مصادر بحسب الصحيفة الإماراتية إن طلب السومة المتوج بلقب هداف دوري المحترفين السعودي لثلاثة مواسم متتالية، يعود إلى ضغوطات أسرية، بجانب وجود عروض جدية سخية من أندية أوروبية، بجانب عروض من أندية خليجية وأخرى سعودية.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
06:53 PM

صحيفة "إماراتية": "بورتو" البرتغالي يراقب نجم "الأهلي"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلاً عن تقارير صحفية سورية، عن وجود رغبة ملحة لنادي بورتو البرتغالي في التعاقد مع نجم وهداف الأهلي، السوري عمر السومة خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي بورتو البرتغالي تابعوا اللاعب خلال الفترة الماضية تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان السومة قد تقدم بطلب من دون إيضاح الأسباب إلى إدارة ناديه ينص على تعديل بنود عقده الحالي الذي وقعه عام 2016، وذلك عن طريق إلغاء بند هام يتعلق بالتجديد تلقائياً لمدة سنتين بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى الإلزامية إذا رغب النادي في ذلك.

وقالت مصادر بحسب الصحيفة الإماراتية إن طلب السومة المتوج بلقب هداف دوري المحترفين السعودي لثلاثة مواسم متتالية، يعود إلى ضغوطات أسرية، بجانب وجود عروض جدية سخية من أندية أوروبية، بجانب عروض من أندية خليجية وأخرى سعودية.

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