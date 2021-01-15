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لا للمتهاونين.. جهات معنية تحذر السعوديين من التساهل مع "سقطة واتساب"

وسم يتصدر الترند ووعي لحفظ الخصوصية.. وفي الخيارات "سيجنال" و"تليجرام"

حذر خبراء التقنية، مؤخراً، من تطبيق واتساب بعد ما أسموها "سقطة سياسة الخصوصية" التي بدورها أثارت غضب ملايين المستخدمين عالمياً.

وعلى الصعيد المحلي، لم تتوانَ الجهات الرسمية والمختصة بالمملكة عن تحذير المواطنين من التطبيق؛ حفاظاً على بياناتهم الخاصة، ونصحتهم بالبحث عن بدائل.

ويتعين على مستخدمي واتساب من داخل المملكة الحذر بشكل جدي من التساهل أو القبول بسياسات الاستخدام الجديدة وعدم الالتفات أو التجاوب مع بعض من يحاولون تهوين الموضوع، وخصوصًا في ظل تأكيدات المختصين من انتهاك سياسة واتساب لخصوصية المستخدمين.

ويأتي هذا التحذير لانتشار ظاهرة "المتهاونين"، وهم فئة يحاولون التقليل من خطورة التحديث الجديد لتطبيق واتساب، دون معرفة الهدف من وراء ذلك سواء لا يمتلكون ما يجعلهم يشعرون بالخوف عليه من بيانات، أو أنهم يقومون بإقناع البعض بالتساهل مقابل تلقيهم منافع معينة.

ولا تقتصر التحذيرات من سياسة الاستخدام الجديدة لمنصة واتساب على المستخدمين في الوطن العربي؛ بل طالت جميع دول العالم وهو ما يتضح جليًا في تصدّر هذا الموضوع لعناوين الأخبار والمقالات في كبريات الصحف العالمية.

يُذكر أن هاشتاق #السعوديون_يهجرون_واتساب قد تصدر الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي يدل على مدى وعي السعوديين، والحفاظ على خصوصيتهم وأمنهم ومواكبتهم للأحداث التقنية العالمية.

وكان خبراء التقنية قد نصحوا باستخدام بدائل أخرى لتطبيق واتساب، وأبرزها تطبيق "سيجنال" وتطبيق "تليجرام"؛ حفاظاً على خصوصيتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا للمتهاونين.. جهات معنية تحذر السعوديين من التساهل مع "سقطة واتساب"
سبق

حذر خبراء التقنية، مؤخراً، من تطبيق واتساب بعد ما أسموها "سقطة سياسة الخصوصية" التي بدورها أثارت غضب ملايين المستخدمين عالمياً.

وعلى الصعيد المحلي، لم تتوانَ الجهات الرسمية والمختصة بالمملكة عن تحذير المواطنين من التطبيق؛ حفاظاً على بياناتهم الخاصة، ونصحتهم بالبحث عن بدائل.

ويتعين على مستخدمي واتساب من داخل المملكة الحذر بشكل جدي من التساهل أو القبول بسياسات الاستخدام الجديدة وعدم الالتفات أو التجاوب مع بعض من يحاولون تهوين الموضوع، وخصوصًا في ظل تأكيدات المختصين من انتهاك سياسة واتساب لخصوصية المستخدمين.

ويأتي هذا التحذير لانتشار ظاهرة "المتهاونين"، وهم فئة يحاولون التقليل من خطورة التحديث الجديد لتطبيق واتساب، دون معرفة الهدف من وراء ذلك سواء لا يمتلكون ما يجعلهم يشعرون بالخوف عليه من بيانات، أو أنهم يقومون بإقناع البعض بالتساهل مقابل تلقيهم منافع معينة.

ولا تقتصر التحذيرات من سياسة الاستخدام الجديدة لمنصة واتساب على المستخدمين في الوطن العربي؛ بل طالت جميع دول العالم وهو ما يتضح جليًا في تصدّر هذا الموضوع لعناوين الأخبار والمقالات في كبريات الصحف العالمية.

يُذكر أن هاشتاق #السعوديون_يهجرون_واتساب قد تصدر الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي يدل على مدى وعي السعوديين، والحفاظ على خصوصيتهم وأمنهم ومواكبتهم للأحداث التقنية العالمية.

وكان خبراء التقنية قد نصحوا باستخدام بدائل أخرى لتطبيق واتساب، وأبرزها تطبيق "سيجنال" وتطبيق "تليجرام"؛ حفاظاً على خصوصيتهم.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
06:04 PM

لا للمتهاونين.. جهات معنية تحذر السعوديين من التساهل مع "سقطة واتساب"

وسم يتصدر الترند ووعي لحفظ الخصوصية.. وفي الخيارات "سيجنال" و"تليجرام"

A A A
بدر الجبل - تبوك
9
23,039

حذر خبراء التقنية، مؤخراً، من تطبيق واتساب بعد ما أسموها "سقطة سياسة الخصوصية" التي بدورها أثارت غضب ملايين المستخدمين عالمياً.

وعلى الصعيد المحلي، لم تتوانَ الجهات الرسمية والمختصة بالمملكة عن تحذير المواطنين من التطبيق؛ حفاظاً على بياناتهم الخاصة، ونصحتهم بالبحث عن بدائل.

ويتعين على مستخدمي واتساب من داخل المملكة الحذر بشكل جدي من التساهل أو القبول بسياسات الاستخدام الجديدة وعدم الالتفات أو التجاوب مع بعض من يحاولون تهوين الموضوع، وخصوصًا في ظل تأكيدات المختصين من انتهاك سياسة واتساب لخصوصية المستخدمين.

ويأتي هذا التحذير لانتشار ظاهرة "المتهاونين"، وهم فئة يحاولون التقليل من خطورة التحديث الجديد لتطبيق واتساب، دون معرفة الهدف من وراء ذلك سواء لا يمتلكون ما يجعلهم يشعرون بالخوف عليه من بيانات، أو أنهم يقومون بإقناع البعض بالتساهل مقابل تلقيهم منافع معينة.

ولا تقتصر التحذيرات من سياسة الاستخدام الجديدة لمنصة واتساب على المستخدمين في الوطن العربي؛ بل طالت جميع دول العالم وهو ما يتضح جليًا في تصدّر هذا الموضوع لعناوين الأخبار والمقالات في كبريات الصحف العالمية.

يُذكر أن هاشتاق #السعوديون_يهجرون_واتساب قد تصدر الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي يدل على مدى وعي السعوديين، والحفاظ على خصوصيتهم وأمنهم ومواكبتهم للأحداث التقنية العالمية.

وكان خبراء التقنية قد نصحوا باستخدام بدائل أخرى لتطبيق واتساب، وأبرزها تطبيق "سيجنال" وتطبيق "تليجرام"؛ حفاظاً على خصوصيتهم.

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