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"جوازات المدينة" تحصل على الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة

"الهويش": المديرية تسعى للتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة

حصلت جوازات منطقة المدينة المنورة على المركز الأول لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز ـ الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة ـ على مستوى الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أُقيم بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وتفصيلاً، عبّر مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش, عن بالغ سعادته وعظيم سروره بهذه الجائزة، مقدمًا شكره إلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه والذي أسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتسهيل الخدمات للمواطن والمقيم.

وأكد "الهويش" أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, والجهود المبذولة من قِبل منسوبي جوازات منطقة المدينة المنورة من ضباط وأفراد ومدنيين، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للجوازات تسعى بكل جد للتحسين والتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفِي السياق ذاته أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها المديرية العامة للجوازات خلال زيارته المعرض المخصص للحفل.

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"جوازات المدينة" تحصل على الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة
سبق

حصلت جوازات منطقة المدينة المنورة على المركز الأول لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز ـ الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة ـ على مستوى الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أُقيم بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وتفصيلاً، عبّر مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش, عن بالغ سعادته وعظيم سروره بهذه الجائزة، مقدمًا شكره إلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه والذي أسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتسهيل الخدمات للمواطن والمقيم.

وأكد "الهويش" أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, والجهود المبذولة من قِبل منسوبي جوازات منطقة المدينة المنورة من ضباط وأفراد ومدنيين، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للجوازات تسعى بكل جد للتحسين والتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفِي السياق ذاته أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها المديرية العامة للجوازات خلال زيارته المعرض المخصص للحفل.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:01 PM

"جوازات المدينة" تحصل على الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة

"الهويش": المديرية تسعى للتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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حصلت جوازات منطقة المدينة المنورة على المركز الأول لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز ـ الجائزة الذهبية في محور توظيف وخدمة المرأة ـ على مستوى الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أُقيم بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وتفصيلاً، عبّر مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش, عن بالغ سعادته وعظيم سروره بهذه الجائزة، مقدمًا شكره إلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه والذي أسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتسهيل الخدمات للمواطن والمقيم.

وأكد "الهويش" أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, والجهود المبذولة من قِبل منسوبي جوازات منطقة المدينة المنورة من ضباط وأفراد ومدنيين، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للجوازات تسعى بكل جد للتحسين والتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفِي السياق ذاته أشاد أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها المديرية العامة للجوازات خلال زيارته المعرض المخصص للحفل.

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