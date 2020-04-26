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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

بعد أمر رفع منع التجوال جزئياً.. الأسهم السعودية ترتفع بأعلى وتيرة في 6 أسابيع

أسهم 6 شركات تقفز بالحد الأعلى.. السوق أُغلق عند 6838 مرتفعاً 233 نقطة

أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم، على مكاسب هي الأكبر في نحو 6 أسابيع؛ تزامنا مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل من جرّاء رفع منع التجوّل الجزئي في السعودية.

وصعدت جميع القطاعات، اليوم، دون استثناء، حيث ارتفعت جميع الأسهم المتداولة؛ باستثناء أسهم شركة واحدة فقط، في حين ارتفعت أسهم 14 شركة بأكثر من 7 في المائة؛ من بينها 6 شركات ارتفعت أسهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

وحول الأسهم القيادية، فقد دعمت أسهم "مصرف الراجحي" و"أرامكو" السوق بعد صعودها بنحو 3 في المائة لكل منهما، في حين نجد مكاسب تفوق 6 في المائة على أسهم بنك البلاد وسامبا وكذلك ساب.

وصعدت أسهم سليمان الحبيب؛ المدرج حديثاً في السوق بنحو 5.8 في المائة؛ ليسجل السهم أعلى إغلاق له عند 59.9 ريال، لتكون نسبة الارتفاع اليوم هي الأعلى منذ تداول السهم، وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6838 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 233 نقطة أو ما يعادل 3.54 في المائة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 4.8 مليار ريال تمّت عبر تداول 234 مليون سهم.

وصعدت أغلبية الشركات، اليوم، حيث ارتفعت أسهم 194 شركة؛ حيث ارتفعت أسهم 35 شركة بأكثر من 5 في المائة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً برفع منع التجوّل جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 26 أبريل حتى يوم الأربعاء 13 مايو، حيث شمل ذلك عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، ومنها المولات التجارية ومحال التجزئة والجملة.

وكذلك عودة نشاط المقاولات والمصانع بدءاً من 29 أبريل دون أي قيود على الوقت حتى 13 مايو، ويأتي ذلك مع استمرارية التأكيد على التدابير الوقائية التي تقرّها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد أمر رفع منع التجوال جزئياً.. الأسهم السعودية ترتفع بأعلى وتيرة في 6 أسابيع
سبق

أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم، على مكاسب هي الأكبر في نحو 6 أسابيع؛ تزامنا مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل من جرّاء رفع منع التجوّل الجزئي في السعودية.

وصعدت جميع القطاعات، اليوم، دون استثناء، حيث ارتفعت جميع الأسهم المتداولة؛ باستثناء أسهم شركة واحدة فقط، في حين ارتفعت أسهم 14 شركة بأكثر من 7 في المائة؛ من بينها 6 شركات ارتفعت أسهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

وحول الأسهم القيادية، فقد دعمت أسهم "مصرف الراجحي" و"أرامكو" السوق بعد صعودها بنحو 3 في المائة لكل منهما، في حين نجد مكاسب تفوق 6 في المائة على أسهم بنك البلاد وسامبا وكذلك ساب.

وصعدت أسهم سليمان الحبيب؛ المدرج حديثاً في السوق بنحو 5.8 في المائة؛ ليسجل السهم أعلى إغلاق له عند 59.9 ريال، لتكون نسبة الارتفاع اليوم هي الأعلى منذ تداول السهم، وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6838 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 233 نقطة أو ما يعادل 3.54 في المائة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 4.8 مليار ريال تمّت عبر تداول 234 مليون سهم.

وصعدت أغلبية الشركات، اليوم، حيث ارتفعت أسهم 194 شركة؛ حيث ارتفعت أسهم 35 شركة بأكثر من 5 في المائة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً برفع منع التجوّل جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 26 أبريل حتى يوم الأربعاء 13 مايو، حيث شمل ذلك عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، ومنها المولات التجارية ومحال التجزئة والجملة.

وكذلك عودة نشاط المقاولات والمصانع بدءاً من 29 أبريل دون أي قيود على الوقت حتى 13 مايو، ويأتي ذلك مع استمرارية التأكيد على التدابير الوقائية التي تقرّها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:58 PM

بعد أمر رفع منع التجوال جزئياً.. الأسهم السعودية ترتفع بأعلى وتيرة في 6 أسابيع

أسهم 6 شركات تقفز بالحد الأعلى.. السوق أُغلق عند 6838 مرتفعاً 233 نقطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم، على مكاسب هي الأكبر في نحو 6 أسابيع؛ تزامنا مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل من جرّاء رفع منع التجوّل الجزئي في السعودية.

وصعدت جميع القطاعات، اليوم، دون استثناء، حيث ارتفعت جميع الأسهم المتداولة؛ باستثناء أسهم شركة واحدة فقط، في حين ارتفعت أسهم 14 شركة بأكثر من 7 في المائة؛ من بينها 6 شركات ارتفعت أسهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

وحول الأسهم القيادية، فقد دعمت أسهم "مصرف الراجحي" و"أرامكو" السوق بعد صعودها بنحو 3 في المائة لكل منهما، في حين نجد مكاسب تفوق 6 في المائة على أسهم بنك البلاد وسامبا وكذلك ساب.

وصعدت أسهم سليمان الحبيب؛ المدرج حديثاً في السوق بنحو 5.8 في المائة؛ ليسجل السهم أعلى إغلاق له عند 59.9 ريال، لتكون نسبة الارتفاع اليوم هي الأعلى منذ تداول السهم، وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6838 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 233 نقطة أو ما يعادل 3.54 في المائة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 4.8 مليار ريال تمّت عبر تداول 234 مليون سهم.

وصعدت أغلبية الشركات، اليوم، حيث ارتفعت أسهم 194 شركة؛ حيث ارتفعت أسهم 35 شركة بأكثر من 5 في المائة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً برفع منع التجوّل جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 26 أبريل حتى يوم الأربعاء 13 مايو، حيث شمل ذلك عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، ومنها المولات التجارية ومحال التجزئة والجملة.

وكذلك عودة نشاط المقاولات والمصانع بدءاً من 29 أبريل دون أي قيود على الوقت حتى 13 مايو، ويأتي ذلك مع استمرارية التأكيد على التدابير الوقائية التي تقرّها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

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