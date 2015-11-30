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أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية "دهانات الجزيرة"

في سابقة شهدها عالم كرة القدم بالشرق الأوسط وضمن نهائي أغلى الكؤوس

رعت "دهانات الجزيرة" العلامة التجارية الأبرز في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي جمعت مساء السبت الفائت فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقامت إدارة الملعب بعرض حضور جمهور الفريقين العريقين للبطولة النهائية على شاشات عملاقة، وذلك أخذاً بالاحترازات الصحية خلال الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ظهر شعار "دهانات الجزيرة" متفرداً على الشاشات الافتراضية لحضور الجمهور، وتعتبر هذه الرعاية سابقةً في عالم كرة القدم بالشرق الأوسط.

شهدت رعاية "دهانات الجزيرة" لهذا الحدث السنوي الكبير تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على منصة "تويتر"، وكان التفاعل الإيجابي في الغالب من جانب جمهور نادي الهلال بسبب فوز فريقهم بلقب نهائي أغلى الكؤوس للمرة التاسعة في تاريخه.

وحظي إعلان "دهانات الجزيرة" بتعليقات كثيرة من جمهور مباراة القمة، واعتبروه من أبرز الإعلانات التي ظهرت بشكل إيجابي، مما ينعكس على ترسيخ العلامة التجارية لشركة "دهانات الجزيرة" وتثبيت اسمها في أذهان الجمهور.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المحافل الكبرى ومنها المحافل الرياضية، وأكّد حرصها على استثمار الفرص لإيصال رسالتها إلى الجمهور بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن "دهانات الجزيرة" رعت نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو العام الماضي، إضافة إلى رعاية موسم الرياض في نسخته الأولى، علاوة على رعاية "شارع أمسودة" ضمن موسم السودة بمنطقة عسير. لافتاً إلى أن رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في المملكة تبرز ظهورها إعلامياً بصورة عامة وترفيهياً على وجه الخصوص، وتأتي سعياً لأداء دورها كشركة وطنية رائدة في تعزيز نمو وازدهار بلادنا الغالية على مختلف الأصعدة.

في ختام المباراة تمّ تتويج فريق الهلال على المنصة، وذلك بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للاعبين، والجهاز الفني، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجرى أخذ صور تذكارية للاعبين أمام شاشة الحضور الافتراضي للجمهور بوجود شعار "دهانات الجزيرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية "دهانات الجزيرة"
سبق

رعت "دهانات الجزيرة" العلامة التجارية الأبرز في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي جمعت مساء السبت الفائت فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقامت إدارة الملعب بعرض حضور جمهور الفريقين العريقين للبطولة النهائية على شاشات عملاقة، وذلك أخذاً بالاحترازات الصحية خلال الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ظهر شعار "دهانات الجزيرة" متفرداً على الشاشات الافتراضية لحضور الجمهور، وتعتبر هذه الرعاية سابقةً في عالم كرة القدم بالشرق الأوسط.

شهدت رعاية "دهانات الجزيرة" لهذا الحدث السنوي الكبير تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على منصة "تويتر"، وكان التفاعل الإيجابي في الغالب من جانب جمهور نادي الهلال بسبب فوز فريقهم بلقب نهائي أغلى الكؤوس للمرة التاسعة في تاريخه.

وحظي إعلان "دهانات الجزيرة" بتعليقات كثيرة من جمهور مباراة القمة، واعتبروه من أبرز الإعلانات التي ظهرت بشكل إيجابي، مما ينعكس على ترسيخ العلامة التجارية لشركة "دهانات الجزيرة" وتثبيت اسمها في أذهان الجمهور.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المحافل الكبرى ومنها المحافل الرياضية، وأكّد حرصها على استثمار الفرص لإيصال رسالتها إلى الجمهور بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن "دهانات الجزيرة" رعت نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو العام الماضي، إضافة إلى رعاية موسم الرياض في نسخته الأولى، علاوة على رعاية "شارع أمسودة" ضمن موسم السودة بمنطقة عسير. لافتاً إلى أن رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في المملكة تبرز ظهورها إعلامياً بصورة عامة وترفيهياً على وجه الخصوص، وتأتي سعياً لأداء دورها كشركة وطنية رائدة في تعزيز نمو وازدهار بلادنا الغالية على مختلف الأصعدة.

في ختام المباراة تمّ تتويج فريق الهلال على المنصة، وذلك بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للاعبين، والجهاز الفني، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجرى أخذ صور تذكارية للاعبين أمام شاشة الحضور الافتراضي للجمهور بوجود شعار "دهانات الجزيرة".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:14 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:26 PM

أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية "دهانات الجزيرة"

في سابقة شهدها عالم كرة القدم بالشرق الأوسط وضمن نهائي أغلى الكؤوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعت "دهانات الجزيرة" العلامة التجارية الأبرز في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي جمعت مساء السبت الفائت فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقامت إدارة الملعب بعرض حضور جمهور الفريقين العريقين للبطولة النهائية على شاشات عملاقة، وذلك أخذاً بالاحترازات الصحية خلال الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ظهر شعار "دهانات الجزيرة" متفرداً على الشاشات الافتراضية لحضور الجمهور، وتعتبر هذه الرعاية سابقةً في عالم كرة القدم بالشرق الأوسط.

شهدت رعاية "دهانات الجزيرة" لهذا الحدث السنوي الكبير تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على منصة "تويتر"، وكان التفاعل الإيجابي في الغالب من جانب جمهور نادي الهلال بسبب فوز فريقهم بلقب نهائي أغلى الكؤوس للمرة التاسعة في تاريخه.

وحظي إعلان "دهانات الجزيرة" بتعليقات كثيرة من جمهور مباراة القمة، واعتبروه من أبرز الإعلانات التي ظهرت بشكل إيجابي، مما ينعكس على ترسيخ العلامة التجارية لشركة "دهانات الجزيرة" وتثبيت اسمها في أذهان الجمهور.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المحافل الكبرى ومنها المحافل الرياضية، وأكّد حرصها على استثمار الفرص لإيصال رسالتها إلى الجمهور بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن "دهانات الجزيرة" رعت نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو العام الماضي، إضافة إلى رعاية موسم الرياض في نسخته الأولى، علاوة على رعاية "شارع أمسودة" ضمن موسم السودة بمنطقة عسير. لافتاً إلى أن رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في المملكة تبرز ظهورها إعلامياً بصورة عامة وترفيهياً على وجه الخصوص، وتأتي سعياً لأداء دورها كشركة وطنية رائدة في تعزيز نمو وازدهار بلادنا الغالية على مختلف الأصعدة.

في ختام المباراة تمّ تتويج فريق الهلال على المنصة، وذلك بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للاعبين، والجهاز الفني، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجرى أخذ صور تذكارية للاعبين أمام شاشة الحضور الافتراضي للجمهور بوجود شعار "دهانات الجزيرة".

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